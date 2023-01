L’archive du mois : le tournage du film Agaguk

« La coproduction franco-canadienne la plus ambitieuse à ce jour ». Un budget de 28 millions de dollars. Plus de 300 artisans et artisanes au travail pour créer décors, accessoires et costumes (ces derniers seront récompensés par un prix Génie).

Dès l’annonce du tournage du film Agaguk par Jacques Dorfman, les superlatifs et autres commentaires épatés pleuvent.

C’est que l’enjeu est grand : en adaptant le roman d’Yves Thériault paru en 1958, le film projette de traverser 3000 ans d’histoire nomade à travers l’histoire du jeune Inuk Agaguk (joué par Lou Diamond Phillips, aux côtés de Toshiro Mifune, qui joue son père), en fuite après avoir tué un trafiquant de fourrures en 1935, dans le Grand Nord canadien.

En souvenir de ce film aux ambitions immenses, nous vous proposons de (re)voir ce reportage, diffusé au Téléjournal en 1991 alors que le film est en tournage, dans lequel on donne la parole à certaines actrices autochtones du film, évoquant son importance pour que cette histoire perdure dans les mémoires des générations à venir.