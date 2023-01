Magie au clair de lune : se faire jouer des tours

Un rythme d’un par année (oui, même depuis qu’il est devenu persona non grata)… Les films de Woody Allen ont beau se suivre et souvent se ressembler, ils n’en restent pas moins aussi stimulants que réconfortants. La joie de la nouveauté et la force des habitudes bien acquises : la combinaison définit presque l’idée de plaisir au cinéma.

Magie au clair de lune, de Woody Allen Photo : Jack English

Une distribution impeccable

Quarante-cinquième film, donc, d'Allen, qui porte le joli titre suranné de Magie au clair de lune (Magic in the Moonlight). Comme d’habitude, la distribution en jette. Tout le monde veut (ou voulait..) faire son passage chez Woody, et cette fois, ce sont Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden, Jacki Weaver, Ute Lemper, Eileen Atkins ou Catherine McCormack qui ont tiré le numéro chanceux.

À eux la plongée dans le passé belle comme une carte postale (dans la Provence des années 20). À eux les froufrous et les costumes d’une impeccable élégance. À eux, les dialogues affreux, sales et méchants dits dans une langue de velours. À eux la romance, l’au-delà, les trucs et secrets de magicien.

Magie au clair de lune, de Woody Allen Photo : Métropole Films

Abracadabra et références

Car c’est dans cet univers d’illusions et de charlatanisme que Woody Allen s’est plu à planter le décor de cette histoire charmante, dans laquelle un célèbre illusionniste est mandaté pour prouver que Sophie, une jeune Américaine, qui prétend communiquer avec les esprits, n’est qu’écran de fumée et astuces manipulatrices.

Autant d’éléments que l’amateur allenien aura bien sûr reconnus : prestidigitation, comme dans Scoop, averse pour surprendre des amants sur le point de l’être, comme dans Match Point, confrontation entre l’émotivité américaine et la nonchalance britannique comme dans Escrocs, mais pas trop (Small Time Crooks)… Mais autant d’éléments qui pullulent aussi autour de ce formidable personnage de magicien misanthrope et snob (Colin Firth) qu’Allen dote d’un esprit redoutable, de répliques assassines, mais aussi d’une sentimentalité attachante et d’un romantisme jamais gnangnan.

Magie au clair de lune, de Woody Allen Photo : Métropole Films

Une émotion inattendue

Une dernière cerise sur le sundae? Magie au clair de lune n’a peut-être pas la densité des grands Woody Allen (de Manhattan à Jasmine French), mais il n’en reste pas moins profondément touchant. Car il n’est pas bien difficile d’y voir aussi, derrière le ton primesautier et sympathique, un cinéaste d’un certain âge en train de s’interroger sur la mort, l’au-delà et la possibilité qu’existe un autre monde qui nous échappe. La touche Allen, en somme.



Magie au cœur de lune sur ICI Télé, le dimanche 29 janvier, à 23 h 25