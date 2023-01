Les Barbares de La Malbaie : cinéma, hockey et masculinité

Une ancienne gloire de la LNH incapable d’admettre sa déchéance, son jeune cousin résolu à devenir agent de joueur, un road-trip jusqu’à Thunder Bay pour le championnat canadien : bienvenue dans l’univers à la fois tendre, vulgaire et drôle des Barbares de La Malbaie, réalisé par Vincent Biron (Prank).

Nous avons rencontré les deux (anti)héros de cette folle aventure, Philippe-Audrey Larrue St-Jacques et Justin Leyrolles-Bouchard.

Justin Leyrolles-Bouchard et Philippe-Audrey Larrue St-Jacques, acteurs des Barbares de la Malbaie, de Vincent Biron Photo : Radio-Canada/Helen Faradji

Philippe-Audrey, Yves, ce joueur de hockey insupportable, est votre premier rôle au cinéma. Mais quelle place occupe cet art dans votre vie?

Philippe-Audrey Larrue St-Jacques : Ça va être drôle comme réponse, mais tout ça vient d’une énorme solitude quand j’étais enfant.

Je n’étais pas populaire à l’école primaire, je ne sortais pas parce que, quand j’allais dans le parc, je me faisais niaiser. Donc, j’écoutais des films.

Mais comme j’étais en banlieue, et que c’était le temps des dépanneurs clubs-vidéos avec huit films, c’était limité! Heureusement, mes parents enseignaient au cégep, où il y avait un club plus cinéphile, et là, j’ai pu écouter plus que Les tortues Ninja. Et au même moment, un cinéma s’est construit à Dorion, et j’y passais mes fins de semaine complètes. Le cinéma a toujours fait partie de ma vie, d’aussi loin que je me souvienne! Je suis plus un cinévore, je dirai; je regarde tout, sans discrimination, et j’ai autant de plaisir devant les Avengers que devant Andreï Roublev!

Les barbares de la Malbaie, de Vincent Biron Photo : Art&Essai

Justin, on vous a vu dans Pieds nus dans l’aube, dans L'effet secondaire, et dans Les Barbares : qu’est-ce qui motive vos choix de rôles?

Justin Leyrolles-Bouchard : D’abord, c’est le scénario. J’ai lu celui des Barbares avant l’audition, ce qui est rare. Et puis, c’est aussi l’originalité.

Jean-Philippe, dans Les Barbares, c’est vraiment un rôle unique, on n’en voit pas souvent dans les films au Québec : un jeune ado qui prend en considération un adulte, qui a un rêve et ne lâche rien, même si tout le monde le décourage et qu’il vient d’un milieu qui n’est pas exceptionnel, où personne n’a vraiment réussi.

C’est ce que je cherche, et qui est le fun, parce qu’on n’est pas dans les clichés, ça permet de vraiment créer hors des sentiers battus. C’est vraiment le rôle que j’ai eu le plus de plaisir à faire.

Les barbares de la Malbaie, de Vincent Biron Photo : Art&Essai

Ces deux cousins sont aussi deux modèles masculins polarisants, en même temps qu’ils mènent un récit qui pose la question de comment devenir un homme. Comment les voyez-vous?

PALSJ : Pour moi, ces deux gars sont vraiment comme le yin et le yang. Pour J.P., ça arrive combien de fois dans la vie qu’on te dise : « Non, tu n’y arriveras pas, ça ne marchera pas », et que tu y ailles malgré tout? Ça le rend très héroïque, plus que Yves.

J.P., c’est le héros discret, du genre que ça ne paraît pas, mais il gère une multinationale! C’est la réussite modeste. Il vient d’un milieu né pour un petit pain, et consciemment ou non, il refuse de rester dans cette idée. Yves, c’est le contraire : il n’est pas né pour un petit pain, mais sa vie, c’est un petit pain.

Il n’a jamais lutté pour rien, il a tout eu gratuit, par chance ou par hasard, mais il a tout gaspillé. C’est un antihéros complet. Je pense que ce sont deux portraits d’hommes qu’on trouve facilement dans la vie aussi.

JLB : La différence, c’est qu’Yves, quand il jouait dans la ligue de hockey junior majeur, il a touché au rêve, c’était la vedette. C’est vrai, c’est le contraire de J.P., qui est dans l’ombre, alors que son cousin déplace de l’air constamment.

L’image du yin et du yang marche vraiment bien, et c’est ce qui rend les deux personnages attachants et qui fait qu’ils forment un bon duo.

Et l'on peut voir tout le trajet de J.P. comme une métaphore, je pense : au début, il se lance, c’est excitant, et plus il avance, plus il réalise que la vie, ce n’est pas tout le temps comme on l’imagine, ça peut être décevant. Il finit par réaliser qu’être un adulte, c’est difficile, et il grandit à travers ça.

Les barbares de la Malbaie, de Vincent Biron Photo : Art&Essai

C’est, pour vous deux, un premier rôle majeur au cinéma. Avez-vous l’impression que ça vous aappris quelque chose sur votre métier?

JLB : Je ne sais pas trop. Philippe-Audrey, lui, a fait le Conservatoire, il est professionnel, méthodique. Alors que moi, je n’ai pas fait d’école. Dans Pieds nus dans l’aube, c’était la première fois que je jouais, et je m’amusais surtout. C’était beaucoup de l’instinct. Là, c’était la première fois que c’était plus professionnel, et oui, on avait du fun, mais c’était difficile aussi!

Je pense que ça m’a fait réaliser ça : oui, pour moi, c’est le plus beau métier du monde, mais c’est difficile!

PALSJ :

Pour moi, c’est la notion de sacrifice qui m’a sauté aux yeux. On en parle peu, mais elle est omniprésente.

Déjà, pour devenir comédien, c’est énormément de sacrifices. Au début, par rapport au confort, parce qu’on ne fait pas beaucoup d’argent quand on commence. Puis, on est toujours confronté à l’incertitude, sans parler du fait que, sauf quand on est très chanceux, ça prend beaucoup de temps avant de pouvoir obtenir un vrai premier rôle. Et une fois que tu l’as, tu réalises que c’est énormément de travail en amont avant de rentrer dans une bulle de travail d’un mois ou plus, avec des horaires impossibles, non-stop, et dans laquelle tu mets ta vie en suspens, comme les 50 personnes qui travaillent sur la production. On devient une communauté de gens qui sacrifient énormément pour porter au plus haut un projet. Je crois qu’on ne mesure pas, en voyant un film, si médiocre soit-il, l’investissement total, physique et sentimental des gens qui l’ont fait. Les Barbares m’a vraiment fait réaliser ça : le sacrifice n’arrête jamais!

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques incarne le joueur de hockey Yves. Photo : Entract films

Le public québécois et les films de hockey, c’est une histoire compliquée! Lequel est votrepréféré?

JLB : Je n’ai jamais vu Les Boys! (rires)

PALSJ : Hein! Faut que tu écoutes le 1 et le 2 !

Personnellement, j’ai adoré Demain des hommes et le documentaire Junior, qui a beaucoup servi à préparer Les Barbares, d’ailleurs.

Et je dois dire que j’ai réécouté récemment Maurice Richard, de Charles Binamé, et le hockey d’antan est vraiment bien mis en valeur en plus de bien jouer avec le mythe.

JLB : Moi aussi, j’ai vraiment aimé Demain des hommes.

Et Pee-wee 3D, aussi. Je me souviens de l’avoir vu enfant et de m’être dit : « Wow, c’est bien cool, ça donne le goût d’aller jouer dans la ruelle avec les amis. »

Ça vend du rêve un peu, mais à 10 ans, j’ai trippé!

Les Barbares de La Malbaie, sur ICI Télé le vendredi 27 janvier, à 23 h 05.

La bande-annonce (source : YouTube)