Le mariage blanc en trois films

Si le mariage est, en principe, source de joies et de fêtes, il peut également être organisé pour aider l’une ou l’autre des parties à avoir des papiers, assurer sa situation ou simplement faciliter sa vie. Évidemment, pour le cinéma, le mariage blanc est une source d’inspiration multiple. Voyons comment il l’a dépeint.

Troisièmes noces, de David Lambert Photo : Filmoption

Aider pour se reconstruire soi-même, dans Troisièmes noces (David Lambert, 2019)

Comment se remettre de la mort de la personne qu’on aime? Pour Martin, dans la cinquantaine, la réponse est loin d’être simple. Au bout du rouleau émotif, il accepte, pour aider un ami, d’épouser Tamara, jeune fille congolaise sans papiers.

Répétitions de leur histoire , administration pas dupe, entourloupes et suspicions diverses et variées, choc entre deux univers que rien ne rassemble : tout est là.

Mais, plus inattendu, entre les personnages de Bouli Lanners – toujours génial – et Rachel Mwanza (Rebelle) naît une relation tendre et sincère, dopée aux rebondissements, qui colore ce film simple d’une chaleur humaine fort émouvante.

Head-On, de Fatih Akin Photo : TimeBandits Films

La tragédie amoureuse, dans De plein fouet (Head-On, Fatih Akin, 2005)

Un drame qui brille dans le noir, comme la flamme d’une bougie : voilà comment on pourrait décrire ce film,

Ours d’or du Festival international du film de Berlin dans lequel Fatih Akin organise le mariage arrangé entre une jeune femme désespérée de ne pas pouvoir vivre librement sous la pression de sa famille turque musulmane et un homme dans la quarantaine, autodestructeur et alcoolique. Chronique sociale autant que drame sentimental, naturaliste autant que stylé, De plein fouet révèle aussi le talent d’une jeune femme non professionnelle, Sibel Kekilli, qui, aux côtés de Birol Ünel, teinte le film entier d’une beauté sauvage et rebelle finissant par faire de ce mariage arrangé le nid d’une relation aussi passionnante que désaxée.

Green Card, de Peter Weir Photo : Buena Vista Canada

Un modèle de comédie romantique, dans Green Card (Peter Weir, 1990)

C’est le modèle classique : un Français et une Américaine se marient pour que le premier puisse obtenir la fameuse carte verte (green card) et s’installer outre-Atlantique et que la deuxième puisse emménager dans un appartement qui ne se loue qu’à des couples mariés. Prix Golden Globe de la meilleure comédie et du meilleur acteur pour Gérard Depardieu (en duo avec l’irrésistible Andie MacDowell),

Green Card est une fantaisie juste assez sucrée, une romance juste assez moelleuse, bref un film juste assez bonbon pour ne pas écœurer.

Et si, bien sûr, les deux interprètes y sont pour beaucoup, on leur sait aussi gré d’avoir su nous faire rêver et nous faire croire, au moins quelques heures, que oui, les contraires peuvent bel et bien s’attirer.

Troisièmes noces, sur ICI Télé, le vendredi 20, à 23 h 05.

La bande-annonce (source : YouTube)