L’origine du mal : « Un film sur la fin du patriarcat et d’une certaine aristocratie! »

Coproduit avec le Québec, L’origine du mal est le genre de film qui épate… et réjouit!

Peuplé de femmes tyranniques et inquiétantes, pétri par une atmosphère dopée à l’étrangeté et à la suspicion, élaboré et drôle, il part d’un point relativement connu – une innocente modeste débarque dans une famille excentrique – pour mieux rappeler que la famille est un poison qui contamine. Et entre Laure Calamy, Dominique Blanc, Suzanne Clément et Doria Tillier, difficile de ne pas se laisser prendre dans ses filets.

Nous avons rencontré le réalisateur Sébastien Marnier.

Le réalisateur de L'origine du mal, Sébastien Marnier Photo : Maison 4:3

Comme dans votre film précédent, L’heure de la sortie, vous évoquez à nouveau une histoire de transfuge de classes…

Sébastien Marnier : Et le premier film aussi! Ce n’est pas une question qu’on se pose clairement en écrivant, mais avec le recul, je vois bien que c’est un thème qui résonne chez moi. Je m’identifie à ces personnages, parce que moi-même j’en suis un. Je ne suis pas aussi terrifiant qu’eux (rires), mais je les comprends.

Je suis un enfant de la banlieue, prolétaire, qui a pénétré la bourgeoisie du cinéma français. Et je réalise que même si je le suis moins, je resterai un prolo toute ma vie; je me vois toujours de cette manière-là.

En termes de mise en scène, l’opposition de classes est aussi intéressante :c’est touchant d’accompagner des personnages qui ne possèdent pas les codes d’un milieu pas forcément accueillant.

L'origine du mal, de Sébastien Marnier Photo : Maison 4:3

Trouver sa place dans un monde qui n’est pas le sien, est-ce que cela ressemble à l’expérience de faire du cinéma?

S.M. : Oui, je crois. C’est mon parcours, en tout cas. Depuis que je suis petit, j’ai voulu faire du cinéma. Je vivais dans une cité avec 4000 logements, c’était dur, j’étais très solitaire et vite, le cinéma est devenu une échappatoire.

Le fantasme – que j’ai encore – de la création collective, d’être le capitaine d’une équipe, mais en laissant leur place aux autres m’a habité très jeune.

Je ne sais pas pourquoi ça s’est cristallisé sur le cinéma, mais je sais que la solitude que l’on ressent en écrivant un scénario, je la vis bien, car je sais qu’après, il y aura la récompense du collectif.

L'origine du mal, de Sébastien Marnier Photo : Maison 4:3

Vous avez déclaré que le film est né de l’histoire de votre mère, et qu’au début, il s’intitulait Succession!

S.M. : Bon, le titre n’a pas tenu longtemps! Quand la série est arrivée, je me suis dit : j’étais visionnaire, mais trop tard (rires).

Mais cela faisait longtemps que j’avais envie d’écrire un film sur la famille, comme matière à un vrai film d’horreur!

Et en voulant m’approcher de ce genre, l’expérience de ma mère a été un bon point de départ. Elle a retrouvé son père biologique quand elle avait 65 ans. Lors du coup de téléphone dans le film, j’ai gardé ce qu’elle a dit dans la vie. Mais c’est tout, je vous rassure; ma famille est folle, mais pas aussi toxique! Je trouvais intéressante cette idée de découvrir une famille d’un autre milieu.

Mes parents étaient pauvres, mais surtout militants, communistes – ils nous interdisaient de fréquenter des gens de droite! –, et évidemment, ce père retrouvé était banquier, de droite, très riche!

L'origine du mal, de Sébastien Marnier Photo : Maison 4:3

En voyant votre film, on pense bien sûr à Brian De Palma, à Alfred Hitchcock, à Claude Chabrol, à Robert Aldrich, à Bong Joon-ho… Est-ce qu’on se trompe?

S.M. : Non! Ils ne sont jamais loin. Avec Dominique Blanc, on a beaucoup parlé de Baby Jane, de Bette Davis et de Sunset Boulevard, mais aussi de Jacqueline Maillan; on a voulu le spectre très large pour fabriquer ce personnage un peu dingue!

C’est un film sur la famille, oui, mais aussi sur les acteurs, les actrices et le cinéma en général, où j’ai pu convoquer tous les types de films qui m’ont donné envie de faire du cinéma.

Mon premier film était plus réaliste, mais jouait dans les eaux du thriller [film à suspense]; le second lorgnait le fantastique et les films de fantômes japonais. Ici, ma référence venait du cinéma coréen, que j’adore parce qu’il y a un affranchissement des genres :les films peuvent être en même temps d’une violence insoutenable, comiques et fleur bleue. C’est fascinant. Et ça m’a fait très plaisir quand les distributeurs de L’origine du mal ne savaient pas dans quelle case le ranger! Est-ce que c’était un thriller un peu marrant, une comédie horrifique, une farce, une satire? Je crois qu’il est tout ça en même temps!

Pierre Lapointe et Fishback dans le vidéoclip «L'origine du mal» Photo : Sony Music

Parlons de musique. Vous en avez confié la composition à Pierre Lapointe!

S.M. : C’est un de mes chanteurs préférés depuis son premier album! Je l’ai adoré dès le début et j’ai toujours trouvé qu’au-delà d’être un grand chanteur, c’était aussi un grand mélodiste. De façon hyper abstraite, je me disais que j’aimerais beaucoup travailler avec lui, et j’ai pu le lui dire, grâce à un de mes meilleurs amis qui le connaissait. Et ça m’intéressait aussi qu’il n’ait jamais fait de musique de film, parce qu’on peut tomber sur de vieux roublards qui font toujours un peu la même chose! Mais là, avec Philippe Brault – qui avait un peu plus l’habitude –, ils ont créé quelque chose que je n’avais jamais entendu!

J’ai aussi voulu travailler avec le monteur de son Sylvain Bellemare et avec Suzanne Clément, et quand ces deux-là m’ont dit oui, j’ai dit à ma productrice : « Mais on va travailler avec des stars québécoises; il faut qu’on aille vers une coproduction! »

Le directeur de Cinémania, Guilhem Caillard, nous a mis en contact avec micro_scope, et touts’est fait très facilement! L’apport de ces regards et de ces manières detravailler différentes est l’une des choses que je trouve les plus passionnantes de ce métier.

L’origine du mal, en salle à compter du 13 janvier.

La bande-annonce (source : YouTube):