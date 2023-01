Le cinéma et les journalistes de guerre

C’est un métier difficile, intenable diraient même plusieurs, car être correspondant ou correspondante de guerre, cela revient à voyager dans les coins les plus violents de la planète et à témoigner de l’horreur, sans pouvoir intervenir. Évidemment, le cinéma a aussi fait une place à cette profession. Voyons comment.

Passé sous le radar lors de sa sortie en salle, Whiskey Tango Foxtrot (traduisible en alphabet international par l’acronyme WTF, qui veut bien dire ce que vous pensez) est pourtant un film sincère, original et intelligent. Dans le rôle d’une journaliste sans envergure envoyée en Afghanistan, où elle doit s’improviser reporter de guerre pendant trois ans (récit inspiré par l’histoire vraie de Kim Barker), Tina Fey y fait pour beaucoup.

On la connaissait drôle, on la découvre sentimentale et d’une humanité folle, loin des clichés.