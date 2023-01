Le guide cinéma pour débuter 2023 – Troisième partie

Les cadeaux sont déballés? Tout le monde est heureux et repu? La joie règne? Les bonnes résolutions sont prises? Tant mieux. Le climat est idéal pour savourer quelques films ensemble, histoire de débuter cette année toute neuve sous les meilleurs augures! On vous a préparé un petit guide pour les prochains jours.

La Passion d'Augustine, de Léa Pool Photo : Pierre Crepo

Pour enlever sa cornette : La passion d’Augustine, de Léa Pool (2014)

Avec cet immense succès public, Léa Pool est devenue la première femme à remporter l’Iris de la meilleure réalisatrice. Une victoire tardive, certes, mais cohérente.

Car son film – comme tout son cinéma, d’ailleurs – parle exactement de ces difficultés qu’ont parfois les femmes à être libres et reconnues. Et c’est tout particulièrement le cas de ces nonnes dont le pensionnat, où mère Augustine enseigne la musique, est menacé par les bouleversements sociopolitiques des années 60. Céline Bonnier a trouvé là un rôle à la mesure de son formidable talent, et le film a surtout réussi dans une scène d’anthologie, aussi douce que puissante : celle où les sœurs – certaines bouleversées, d’autres téméraires – enlèvent leurs cornettes. Un moment aussi beau qu’émouvant.

La passion d’Augustine : le vendredi 6 janvier, à 22 h 30

Chinatown, de Roman Polanski Photo : Paramount Pictures

Pour se frotter à du grand cinéma : Chinatown, de Roman Polanski (1974)

Bien sûr, le nom même de Polanski peut réveiller des frissons de dégoût. Mais on serait fou de jeter Chinatown, immense film noir de 1974, avec l’eau du bain.

Car rarement un film aura su autant captiver, autant rentrer profondément sous la peau pour déranger, mais aussi autant fasciner.

La faute à une mise en scène au scalpel, à la présence incandescente de Jack Nicholson, Faye Dunaway et John Huston, et à un scénario aux mille et un détours aussi retors que puissants signé du génie Robert Towne. Non, vraiment, se priver d’un tel film serait une erreur.

Chinatown : le dimanche 8 janvier, à 0 h 29

Cold war, de Pawel Pawlikoswki Photo : avec la permission du WIFF

Pour pleurer toutes les larmes de son corps : Guerre froide, de Pawel Pawlikowski (2019)

L’amour peut-il survivre à la guerre, fût-elle froide? C’est toute la question de ce film bouleversant qui ausculte la relation passionnelle entre un musicien et une chanteuse polonaise, entre la Pologne des années 50 et le Paris bohème.

Une ode somptueuse aux rêves brisés, à l’illusion de la liberté et aux tempêtes de l’âme, servie dans un écrin noir et blanc aussi épuré que sublime. À ne pas rater.

Guerre froide : le dimanche 8 janvier, à 22 h 30

Petit paysan, d'Hubert Charuel Photo : FunFilms Distribution

Pour plonger en plein mystère rural : Petit paysan, d’Hubert Charuel (2017)

Lorsque, en 2017, l’ovni Petit paysan débarquait sur nos écrans, on n’en revenait presque pas. Pouvait-on réellement réinventer le film agricole avec autant d’énergie, de tension et de surprise? Un César du meilleur premier film, et deux autres (meilleur acteur et meilleure actrice dans un second rôle) plus tard, nos doutes s’étaient dissipés.

Oui, Petit paysan, aussi séduisant qu’effrayant et épatant, est de ces films inclassables qui réveillent notre désir pour le cinéma et sa capacité inouïe à raconter des histoires.

Au départ, tout est pourtant d’une simplicité déconcertante. Pierre, dans la trentaine, élève des vaches. Mais rapidement, le tempo s’affole. Une des vaches fait de la fièvre. Et des saignements apparaissent sur son dos. Avec une habileté folle, le récit dérive alors du documentaire attentif au thriller le plus anxiogène, faisant de la possible paranoïa du jeune homme la pierre angulaire d’un film plus palpitant chaque minute.