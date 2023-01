Le guide cinéma pour débuter 2023 – Deuxième partie

Les cadeaux sont déballés? Tout le monde est heureux et repu? La joie règne? Les bonnes résolutions sont prises? Tant mieux. Le climat est idéal pour savourer quelques films ensemble, histoire de commencer cette année encore toute neuve sous les meilleurs augures! Nous vous avons préparé un petit guide pour les prochains jours.

Monsieur Lazhar, de Philippe Falardeau Photo : Les films Séville

Pour se faire aller la corde sensible : Monsieur Lazhar, de Philippe Falardeau (2011)

Un immigrant algérien (joué avec une immense justesse par l'acteur et humoriste algérien Fellag) est engagé dans une école primaire pour remplacer une enseignante qui s’est donné la mort dans sa classe. L’émotion est évidemment plus qu’au rendez-vous dans le film tiré par Philippe Falardeau de la pièce d’Evelyne de la Chenelière. Mais elle ne prend jamais le pas sur la profondeur et la réflexion que les thèmes (l’enfance, l’exil, la culpabilité) de cette œuvre délicate et pertinente savent susciter.

Un coup de maître, donc, qui a même abouti à une nomination à l’Oscar du meilleur film étranger en 2012, et l’un des plus beaux films du répertoire québécois.

Monsieur Lazhar : mercredi 4 janvier, à 15 h.

The Wife, de Björn Runge Photo : Métropole Films

Pour encore et toujours se battre contre le patriarcat : L’épouse, de Björn Runge (2017)

« Derrière tout grand homme se cache une femme », dit le dicton. L’épouse pousse l’idée encore plus loin.

Car la femme qui en est l’héroïne n’est pas que cachée : c’est autant sa personne que son travail qui ont été entièrement invisibilisés au profit de son mari qui, lui, vient de remporter le prix Nobel de littérature. Dans une performance phénoménale, Glenn Close interprète cette femme de l’ombre pleine de dignité avec une force hallucinante. Car sur son visage, ce sont bien des années d’acceptation silencieuse, de mini-humiliations quotidiennes, de rappels qu’une femme n’est souvent qu’une épouse qui peuvent se lire. Parfait pour se réveiller le militantisme intérieur!

L’épouse : jeudi le 5 janvier, à 0 h 31.

Dragons, de Dean DeBlois et Chris Sanders Photo : Dreamworks

Pour apprivoiser toutes ses peurs : Dragons, de Dean DeBlois et Chris Sanders (2010)

Tant bien que mal, le petit village viking sur l’île de Beurk résiste aux attaques de dragons depuis des siècles. Mais Harold, le fils du chef (doublé au Québec par Xavier Dolan), ne peut se contenter de les subir, et grâce à une de ses inventions, il parvient à blesser un dragon furtif. Or plutôt que de l’achever, il préfère doucement l’apprivoiser, et même le nommer, jusqu’à ce qu’il devienne son ami, un vrai spécialiste des dragons.

Fable épique autant que célébration joyeuse de la différence, Dragons est le genre de film qui donne des ailes.

Humour, animation superbe et détaillée, aventures et amitié : le compte est bon!