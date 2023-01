Le guide cinéma pour entamer 2023 – Première partie

Les cadeaux sont déballés? Tout le monde est heureux et repu? La joie règne? Les bonnes résolutions sont prises? Tant mieux. Le climat est idéal pour savourer quelques films ensemble, histoire d’amorcer cette année encore toute neuve sous les meilleurs augures! On vous a préparé un petit guide pour les prochains jours.

Le capitaine Jack Aubrey et l'équipage. Photo : Fox, Miramax and Universal

Pour partir à l’aventure : Maître à bord : de l’autre côté du monde, de Peter Weir (2003)

Nous sommes en 1805. Le capitaine Aubrey est une légende au sein de la Marine royale britannique. Et lorsque son navire est attaqué par l’armée française, il n’hésite pas une seconde et part à la poursuite des gens qui ont mis à mal son équipage.

Adapté du roman de Patrick O’Brian, Maître à bord est un film comme il ne s’en fait presque plus :

épique, plein de souffle, gorgé d’aventures, sur un bateau spectaculaire (sauf pour une scène à terre, sur les îles Galapagos), mais surtout foncièrement humain, notamment grâce à Aubrey, ce personnage de rebelle haut en couleur auquel Russell Crowe rend véritablement justice.

Maître à bord : de l’autre côté du monde : lundi 2 janvier, à 22 h 30.

12 Years A Slave, de Steve McQueen Photo : Jaap Buitendijk

Pour se laisser gagner par le souffle de la révolte : Esclave pendant 12 ans, de Steve McQueen (2013)

Attention, grand film. Certes, du genre à provoquer plus qu’à réconforter, mais les débuts d’année peuvent aussi servir à se remettre les idées en place.

Nous sommes en 1840. Solomon Thurpe (qui a véritablement existé) est né libre. Mais après avoir été kidnappé, dans ces États-Unis esclavagistes, il va devoir faire l’atroce apprentissage de l’asservissement. Qu’est-ce que la liberté? Que peut-on accepter de perdre pour garder l’essentiel? Comment résister face aux coups et aux humiliations? L’observation, précise, chirurgicale, de Steve McQueen, est bouleversante. L’interprétation de Chiwetel Ejiofor, magistrale. Le questionnement sur la marchandisation des êtres humains, déchirant. Non, vraiment, un grand film.

Esclave pendant 12 ans : mardi 3 janvier, à 1 h 04

Le cinéaste Alfred Hitchcock sur le plateau du film The birds en 1963. Photo : AFP

Pour frissonner au moindre bruissement d’ailes : Les oiseaux, d’Alfred Hitchcock (1963)

Une petite ville tranquille en Californie. Tippi Hedren et Rod Taylor. Une nuée d’oiseaux qui ravage tout sur son passage. Une nouvelle de Daphne du Maurier. Et bien sûr l’art ultra-maîtrisé du suspense et de la terreur perfectionné par le maître Alfred Hitchcock. Pourquoi vouloir résister?

(Re-)voir Les oiseaux, c’est s’assurer d’un vrai beau moment de cinéma, du genre à nous faire frissonner des pieds à la tête et à nous faire pousser de petits cris enthousiastes à l’idée de se laisser manipuler avec autant de brio.