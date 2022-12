Le guide cinéma des Fêtes 2022 – Sixième partie

Les cadeaux sont déballés? Tout le monde est heureux et repu? La joie règne? Les bonnes résolutions sont prises? Tant mieux. Le climat est idéal pour savourer quelques films ensemble, histoire de finir cette année et de débuter la prochaine sous les meilleurs augures! On vous a préparé un petit guide pour les prochains jours.

La fameuse invasion des ours en Sicile, de Lorenzo Mattotti Photo : Maison 4:3

Pour se coller en famille : La fameuse invasion des ours en Sicile, de Lorenzo Mattotti (2019)

Sorti au Québec au début de 2020, année maudite, ce merveilleux film d’animation mérite tout l’amour du monde. Poursuite dans les montagnes de Sicile, difficile cohabitation entre le peuple des ours et celui des hommes, amour inconditionnel d’un roi ours pour son fils : l’aventure, inspirée du roman de Dino Buzzati (1945), est aussi magique que palpitante.

Lumineux, coloré et écologiste, La fameuse invasion des ours en Sicile est le film idéal pour s’amuser ensemble en cette fin d’année autant que pour réfléchir à l’idée dupouvoir et se préparer avec entrain aux jours qui nous attendent.

La fameuse invasion des ours en Sicile : vendredi 30 décembre, à 9 h.

Les Pee-Wee : L'hiver qui a changé ma vie, d'Éric Tessier Photo : Les films Séville

Pour se faire la passe : Pee-wee, l’hiver qui a changé ma vie, d’Éric Tessier (2012)

Mont-Saint-Hilaire. Pour les Lynx, équipe de hockey junior, l’excitation est à son comble. Le tournoi de hockey pee-wee où s’affrontent les meilleures équipes du monde s’annonce et Julie, la gardienne de but, réalise que son nouveau voisin, qui vient de perdre sa mère, est un petit prodige sur patins. Fougue, spectacle, bonne dose d’égalité sur glace : ce film signé Éric Tessier donne envie de retomber en enfance, de rechausser ses patins et de foncer avec les attachants Antoine Olivier Pilon, Rémi Goulet et Alice Morel-Michaud.

Le genre de film à voir tout le monde ensemble en comptant les buts à haute voix.

Pee-wee, l’hiver qui a changé ma vie : vendredi 30 décembre, à 19 h 30.

Le grand bleu, de Luc Besson Photo : Les films du Loup / Gaumont

Pour frissonner à l’appel du grand large : Le grand bleu, de Luc Besson (1988)

La mer d’un bleu azur, à perte de vue. Les fonds sous-marins visités grâce à la compétition entretenue depuis l’enfance par deux plongeurs en apnée. Les amours, les amitiés et les dauphins, sur fond de notes inoubliables composées par Eric Serra, et de paysages grecs idylliques.

Oui, Le grand bleu, et son ode à la liberté et aux grands espaces, est devenu culte, incitant toute une génération à se passionner pour Jacques Mayol, plongeur dont la vie a inspiré le film.

L’attrait s’est-il affaibli avec le temps? Pas une seconde! Et l’appel à la rêverie, incarné par Jean-Marc Barr et Jean Reno, résonne toujours autant.

Le grand bleu : samedi 31 décembre, à 01 h.

Starbuck, de Ken Scott Photo : Les Films Séville Inc.

Pour se souvenir qu’être père, ça ne s’apprend pas dans les livres : Starbuck, de Ken Scott (2011)

Sous le pseudonyme de Starbuck, David Wozniak a donné du sperme. Beaucoup de sperme. Du genre à permettre que 533 femmes soient inséminées.

Aujourd’hui, 142 de ses enfants réclament le droit de rencontrer leur cher papa… au moment même où il s’apprête à devenir père. Le lit est fait pour que Ken Scott, aidé au scénario par Martin Petit et par l’immense capital de sympathie de Patrick Huard dans le rôle de Starbuck, dessine les contours d’une comédie particulièrement originale. Ce qui y plaît le plus? Cette valse douce-amère entre « les enfants, quelle plaie » et « plus on est de fous, plus on rit ». Cette légèreté joliment délicate qui ne calibre pas la comédie. Ce personnage de Starbuck, étrange croisement entre Gaston Lagaffe, Forrest Gump et un raté lâche et pathétique, rendu formidablement attachant grâce au jeu sensible et nuancé de Patrick Huard. Un film qui redonne ses lettres de noblesse à l’idée même de comédie populaire, pour notre plus grand bonheur.