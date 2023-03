Le guide cinéma des Fêtes 2022 – Cinquième partie

Les cadeaux sont déballés? Tout le monde est heureux et repu? La joie règne? Tant mieux. Le climat est idéal pour savourer quelques films ensemble, histoire de prendre des forces pour la suite! On vous a préparé un petit guide pour les prochains jours.

Louis Cyr: l'homme le plus fort du monde, de Daniel Roby Photo : Les films Séville

Pour se tenir debout, malgré tout : Louis Cyr, l’homme le plus fort du monde, de Daniel Roby (2013)

Né à Saint-Cyprien-de-Napierville, Louis Cyr immigre en 1878 aux États-Unis, où ses talents sont vite remarqués. Car l’homme est une force de la nature, un vrai costaud qui soulèvera des charges de plus en plus lourdes, jusqu’à devenir l’homme le plus fort du monde et ainsi trouver sa place dans la société. Sauveur des recettes des films québécois en salle en 2013, et champion des Jutra (il en a gagné neuf, dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur), le film de Daniel Roby (Funkytown) souligne – par une caméra à l’épaule discrète mais dynamique, des ellipses rythmées et une direction photo lumineuse – un propos symbolique aussi fort que riche : chaque exploit de Louis Cyr est une revanche de toute la population canadienne-française contre ceux et celles qui l’ont dominée ou méprisée.

Entre Vercingétorix et d’Artagnan, Antoine Bertrand trouve un rôle à sa hauteur, attachant et émouvant, et comprend bien qu’à travers son Louis Cyr, c’est aussi tout un peuple se tenant debout et relevant le menton qui est filmé.

Louis Cyr, jeudi 29 décembre, à 19 h 30.

L'arrivée, de Denis Villeneuve Photo : photo credit: jan thijs/Photo Credit: Jan Thijs

Pour prendre de la hauteur : L’arrivée, de Denis Villeneuve (2016)

Comme tout le monde, Louise, experte en linguistique, ouvrira deux grands yeux ronds lorsque d’étranges et immenses ovales en genre de pierre atterriront un peu partout sur la planète. Mais Louise, pas comme tout le monde, sera recrutée par l’armée en même temps qu’un mathématicien pour essayer de nouer un contact avec les êtres qui peuplent ces vaisseaux. Le langage et les mathématiques pour entrer en relation avec l’autre… L’idée est belle, mais en plus, elle est mise en scène avec une intelligence rare par Denis Villeneuve dans un geste de science-fiction à l’ancienne, solide, mature, qui hante et fascine bien plus qu’elle cherche à épater ou à faire pousser des cris. Les paysages du Bas-Saint-Laurent comme décors mystérieux et entêtants d’une fable humaine, profonde et bouleversante?

Oui, on peut dire merci à Denis Villeneuve et savourer, encore une fois, ce film plein d’humanité et de bonté.

L’arrivée : jeudi 29 décembre, à 22 h 30.

Dave et James Franco dans The Disaster Artist, de James Franco Photo : Entract Films / Justina Mintz

Pour ne se faire aucune illusion sur Hollywood : L’artiste du désastre, de James Franco (2017)

Tout commence en 1998. À San Francisco, Greg, un jeune aspirant acteur plutôt timide, rencontre dans un cours de théâtre le mystérieux et fantasque Tommy, dont l’allure est aussi indéfinissable que l’accent et dont, surtout, les poches semblent bien remplies par on ne sait trop quel hasard.

Ensemble, ils vont partir à Los Angeles, où Tommy va écrire un film, The Room, devenu véritablement culte, du moins autant que puisse l’être le Citizen Kane des mauvais films.

Tout ceci est rigoureusement vrai. Toutefois, derrière ce film devenu une des choses les plus risibles au monde se cache aussi l’histoire de Greg – aspiré dans un engrenage qui l’a dépassé –, qu’il a racontée dans un livre adapté par James Franco dans cet Artiste du désastre. Et s’il faut bien reconnaître une chose à cette adaptation, c’est la tendresse jamais feinte qu’il déploie pour tirer le portrait doux et sincère de ces deux hommes noyés par leur propre ambition.