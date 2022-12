Le guide cinéma des Fêtes 2022 – Quatrième partie

Les cadeaux sont déballés? Tout le monde est heureux et repu? La joie règne? Tant mieux. Le climat est idéal pour savourer quelques films ensemble, histoire de prendre des forces pour la suite! On vous a préparé un petit guide pour les prochains jours.

1981, de Ricardo Trogi Photo : Alliance Vivafilm

Pour rire de notre nostalgie : 1981 et 1987, de Ricardo Trogi (2009 et 2014)

C’est le doublé! ICI Télé vous donne rendez-vous devant 1981 et 1987, de Ricardo Trogi, pour savourer les deux premières parties de l’irrésistible autobiographie du cinéaste, en jeune garçon de 11 ans et en adolescent de 17 ans, toujours interprété par le formidablement attachant Jean-Carl Boucher. Humour baveux auquel personne n’échappe (sa famille, ses amis, le Québec, et bien sûr lui-même!), tendresse, sens de l’observation qui fait mouche :

le voyage est aussi nostalgique que drôle, parfait en somme pour reprendre des forces.

1981 : lundi 26 décembre, à 13 h

1987 : lundi 26 décembre, à 15 h

Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rappeneau Photo : Benoît Barbier

Pour faire le plein de poésie épique : Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rappeneau (1990)

« C’est un cap, c’est une péninsule… » Évidemment, on se rappelle tous et toutes l’héroïque tirade de Cyrano sur son propre nez. Et il faut bien l’avouer, c’est aussi l’image de Gérard Depardieu en Gascon fier et noble qui vient rapidement en tête.

Car en 1990, Jean-Paul Rappeneau signait une adaptation de la pièce d’Edmond Rostand encore aujourd’hui indépassée.

Entièrement en alexandrins, sans pourtant qu'une seule scène semble théâtrale, porté par un souffle épique, guerrier et sentimental, Cyrano est un film unique et ambitieux, riche et picaresque, parfait pour se réveiller l’intérieur en ce lendemain de festivité.

Cyrano de Bergerac : mardi 27 décembre, à 0 h 56

I, Tonya, de Craig Gillespie Photo : frank masi/neon/Frank Masi

Pour patiner sans se blesser : Moi, Tonya, de Craig Gillespie (2017)

Comme l’indique un carton en introduction, Moi, Tonya est « tiré d’interviews aucunement ironiques, furieusement contradictoires et totalement vraies ».

Car le film relate une histoire rocambolesque, mais vraie : celle de Tonya Harding, patineuse artistique américaine de grand talent, mais issue du mauvais milieu et dont le mari sera accusé d’avoir commandé une agression terrible sur sa rivale, Nancy Kerrigan. Au-delà du récit captivant, de la performance remarquable de Margot Robbie dans le rôle-titre, de la mise en scène aussi inventive que dynamique, du style visuel pas piqué des vers, Moi, Tonya, c’est aussi des dialogues particulièrement sentis, et souvent vulgaires. Tous les ingrédients nécessaires à réussir un film profondément enthousiasmant.