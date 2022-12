Le guide cinéma des Fêtes 2022 – Troisième partie

Le sapin est installé (ou presque)? Les cadeaux, prêts à offrir? Les premiers biscuits, en route? Pour accompagner tout ça, quoi de mieux que quelques films à savourer tout le monde ensemble avant et pendant la fête? Pour vous y retrouver, on vous a préparé un petit guide.

Edward aux mains d'argent, de Tim Burton Photo : 20th Century Fox

Pour fêter toutes les différences : Edward aux mains d’argent (Edward Scissorhands), de Tim Burton (1990)

Conte macabre autant que plaidoyer pour la tolérance et l’acceptation de la différence, Edward aux mains d’argent est peut-être le film le plus réussi de l’association phare des années 90 entre Tim Burton et Johnny Depp.

Gothique, oui, le film réussit pourtant à insuffler tendresse et charme au destin si particulier d’Edward, création d’un inventeur fou dont les doigts sont remplacés par des lames et des couteaux, outils qui, en fin de compte, serviront à mieux trancher dans la bêtise humaine.

Edward aux mains d’argent, le samedi 24 à 20 h

La vie est belle, de Frank Capra Photo : RKO Radio Pictures

Pour pleurer toutes les larmes de son corps : La vie est belle (It’s a Wonderful Life), de Frank Capra (1946)

Pas de Noël réussi sans visionnement de cet exemple du grand cinéma hollywoodien classique et romanesque, sensible et humain, qu’est La vie est belle! Qui peut résister à ce conte moral tendre et humaniste? Comment ne pas se laisser émouvoir par l’histoire de cet homme persuadé que sa vie est ratée, et qui sera sauvé par un ange venu lui montrer ce qu’il adviendrait s’il ne vivait plus?

Entre James Stewart et Donna Reed, on se réveille l’empathie et la bienveillance devant l’un des films les plus marquants de l’histoire du cinéma américain, tout en constatant que son pouvoir d’émerveillement n’a pas pris une ride.

La vie est belle, le dimanche 25 à 1 h 31

Cocktail, de Roger Donaldson Photo : Buena Vista Television

Pour trinquer au soleil : Cocktail, de Roger Donaldson (1998)

Remède antidéprime hivernale? Sensation du soleil chaud sur la peau, même quand il fait un froid de gueux dehors?

Envie de siroter un mélange de boissons revigorantes en sifflotant Kokomo des Beach Boys? Cocktail fait tout cela en suivant les aventures de Brian, jeune étudiant en économie qui se révélera à lui-même en devenant un barman aux méthodes spectaculaires. Le sourire de Tom Cruise n’aura jamais été aussi étincelant. À la vôtre!

Cocktail, le dimanche 25 à 20 h

Edmond, d'Alexis Michalik Photo : AZ Films

Pour voir ce qui se passe en coulisse : Edmond, d’Alexis Michalik (2019)

Comment les chefs-d’œuvre sont-ils créés? Beaucoup de films ont essayé de le comprendre. Mais s’il s’intéresse à la genèse d’une pièce mythique – Cyrano de Bergerac, par Edmond Rostand, en 1897 –, Edmond, adapté par Alexis Michalik de sa propre pièce, s’éloigne au maximum du naturalisme pour emprunter la voie du conte et de l’irréel. Musique à la Danny Elfman, reconstitution idéalisée du Paris de la Belle Époque, direction photo laiteuse pour marquer encore davantage l’aspect imaginaire, interprétations tout en exagération et en extériorité (Olivier Gourmet et Mathilde Seigner s’en donnent à cœur joie) : Edmond crée entièrement un univers dans lequel chaque situation, chaque élément de décor ou chaque personnage va, en fait, devenir une source d’inspiration pour le jeune poète.

Un vaudeville vibrant et virevoltant; voilà de quoi bien digérer après les folies du repas de Noël!