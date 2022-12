Le guide cinéma des Fêtes 2022 – Deuxième partie

Le sapin est installé (ou presque)? Les cadeaux, prêts à offrir? Les premiers biscuits, en route? Pour accompagner tout ça, quoi de mieux que quelques films à savourer tout le monde ensemble avant la fête? Pour vous y retrouver, on vous a préparé un petit guide.

Le protagoniste du film Slumdog Millionaire, Jamal, sur le plateau de l'émission qui l'a rendu riche. Photo : Celador Films

Pour croire aux miracles : Le pouilleux millionnaire (Slumdog Millionaire), de Danny Boyle (2008)

Huit Oscar. Rien que cela! Voilà ce qu’a récolté ce film-phénomène adapté d’un roman de l’écrivain indien Vikas Swarup par le Britannique Danny Boyle (Ferrovipathes [Trainspotting]).

En jeu, le récit miraculeux d’un jeune orphelin de 18 ans sur le point de gagner une fortune lors de sa participation au jeu télévisé Qui veut gagner des millions?. Sur le point , car à la dernière question, la police l’arrête. Préjugés classistes combattus vigoureusement, conte de fées aux multiples embûches, et surtout découverte du jeune acteur Dev Patel que le film révélait : on se laisse ensevelir sans déplaisir sous l’avalanche de jolis sentiments que Le pouilleux millionnaire déclenche.

Le pouilleux millionnaire, le mercredi 21 à 22 h 30

Abigail Breslin, Toni Collette, Steve Carell et Greg Kinnear dans « Little Miss Sunshine ». Photo : La Presse canadienne/Twentieth Century Fox

Pour faire un beau voyage: Little Miss Sunshine, de Jonathan Dayton et Valerie Faris (2006)

Oui, le sucre se sent. Mais oui aussi, les flèches qu’il décoche ont ce petit goût acide qui rend Little Miss Sunshine aussi attachant qu’hilarant. Aux côtés de la famille Hoover, en quête de réussite à tout prix (la fille, 7 ans, rêve d’être reine de beauté; le fils, d’entrer dans l’Air Force Academy, pour ne parler que de cela), on traverse les États-Unis à bord d’un vieux Volkswagen cabossé en naviguant entre la tendresse pure, le chaos d’aventures rocambolesques et la fantaisie la plus touchante qui soit.

Oh oui, pour se convaincre définitivement : c’est Toni Collette, géniale, qui joue la mère, et Steve Carell, irrésistible, qui joue l’oncle…

Little Miss Sunshine, le jeudi 22 à 13 h

Le journal de Bridget Jones Photo : Alliance Vivafilm

Pour s’époumoner sur All by Myself : Le journal de Bridget Jones (Bridget Jones’s Diary),de Sharon Maguire (2001)

On vous souhaite de tout cœur de ne pas être comme l’héroïne célibataire imaginée par Helen Fielding, seule, en pyjama, un pot de Nutella à la main à écouter des chansons tristes. Mais même si vous l’êtes, la version filmée de ce roman incroyablement populaire (créateur de ce qu’on a appelé en anglais la chick lit, ou, littéralement, littérature pour poulettes ) devrait au moins vous redonner le sourire.

Sentimentale avec cette touche d’humour anglais qu’on aime tant, la comédie est moins sirupeuse qu’il n’y paraît et offre à Renee Zellwegger l’occasion de se transformer en fille certes paumée, gaffeuse et mal dans sa peau, mais particulièrement moderne, aimable et drôle.

Le journal de Bridget Jones, le vendredi 23 à 13 h

Gerry d'Alain DesRochers Photo : Les films Séville

Pour s’époumoner (bis) sur Ayoye : Gerry, d’Alain DesRochers(2011)

Avant de devenir Gerry , Gérald Boulet était un petit garçon qui rêvait de musique plus que de suivre un enseignement religieux. Puis un membre du groupe Les gants blancs, grâce auquel il fait la connaissance de Denise, sa première femme. Puis enfin, au début des années 70, grâce à Pierre Harel, le chanteur en français d’Offenbach. Retraçant le parcours de la légende du mythique groupe de blues rock – de ses débuts mouvementés à la dissolution du groupe, au cours des années 80 – en n’omettant aucun haut ni surtout aucun bas,

Gerry fait revivre le charismatique chanteur (sur un scénario de Nathalie Petrowski) par la performance habitée et intense de Mario St-Amand.