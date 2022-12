Le guide cinéma des Fêtes 2022 – Première partie

Le sapin est installé (ou presque)? Les cadeaux, prêts à offrir? Les premiers biscuits, en route? Pour accompagner tout ça, quoi de mieux que quelques films à savourer tout le monde ensemble avant la fête? Pour vous y retrouver, on vous a préparé un petit guide.

Les Boys 2 de Louis Saïa Photo : Christal Films

Pour faire vibrer notre identité nationale : Les Boys, de Louis Saïa (1997)

Qui dit Québec dit hockey, on ne tergiversera pas. Et bien sûr, notre cinéma s’y est aussi plusieurs fois frotté avec plus ou moins de bonheur. Mais il est une saga qui met tout le monde d’accord : celle des Boys, comédie ultrapopulaire centrée autour des aventures de Stan, propriétaire d’une brasserie du même nom et entraîneur d’une équipe de ligue de garage aux membres pas particulièrement doués.

Rémy Girard, Pierre Lebeau, Patrick Huard, Marc Messier, Michel Barrette, Serge Thériault… ils sont venus, ils sont tous là, sous la direction de Louis Saïa, dans ces classiques de la comédie québécoise à voir et à revoir sans modération.

Les Boys 1, sur ICI Télé le lundi 19, à 20 h

Les Boys 2, sur ICI Télé le mardi 20, à 19 h 30

Les Boys 3, sur ICI Télé le mercredi 21, à 19 h 30

Les Boys 4, sur ICI Télé le jeudi 22, à 19 h 30

Les frères Blues, de John Landis Photo : Universal Pictures

Pour chanter en c(h)œur : Les frères Blues, de John Landis (1980)

On vous met au défi. Serez-vous capables de regarder l’inoubliable Les frères Blues sans au moins une fois taper du pied ou fredonner quelques notes?

On vous prévient : c’est mission impossible. Car entre James Brown, Cab Calloway, Aretha Franklin, RayCharles et les autres qui prêtent « voix-forte » à John Belushi et à Dan Akroyd, qui jouent deux voyous qui se mettent en tête de donner un concert d’anthologie pour sauver un orphelinat, c’est le meilleur de la musique américaine qui est réuni pour faire des Frères Blues un film aussi irrésistible qu’enthousiasmant.

Les frères Blues, sur ICI Télé le lundi 19, à 22 h 30

Kubo et l'épée magique, de Travis Knight Photo : Les films Séville

Pour initier les jeunes aux bons films : Kubo et l’épée magique, de Travis Knight (2016)

Les enfants aussi ont droit à la variété! Hors des chemins tracés par Disney-Pixar, Kubo et l’épée magique, formidable film inventif et enthousiasmant, invente son propre monde – en marionnettes fluides et dans un Japon ancestral – plein de légendes et de mythes. Un jeune conteur qui invoque par erreur un démon, une vengeance sortie des ténèbres, un samouraï déchu, un instrument musical magique : c’est l’héroïsme et le récit d’initiation mêmes que réinvente Kubo avec grâce, beauté, intelligence et un souffle épique irrésistible.

Les marionnettes ont une âme, c’est une évidence.