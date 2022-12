Deux OSS 117, pour vous servir.

Il y a quand même quelque chose qui me turlupine, Jack. Hubert Bonisseur de la Bath

Appelez ça un cadeau en avance. Le samedi 17 décembre, ICI Télé vous gâte en diffusant coup sur coup, à 13 et à 15h, les deux aventures de l’espion le plus délirant de l’histoire du cinéma, soit OSS 117 : Le Caire, nid d’espions et OSS 117 : Rio ne répond plus.

OSS 117: Le Caire - nid d'espions, de Michel Hazanavicius Photo : Christal Films

Qui est OSS 117?

Il est inculte, sexiste, raciste, macho et condescendant, mais il est Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117, un espion français à l’emploi du gouvernement du président de la République française René Coty, puis de celui du général De Gaulle. Deux époques, mais un homme qui reste farouchement fidèle à ses valeurs… fussent-elles les pires!

OSS 117, le Caire nid d'espions Photo : ICI ARTV

Des références à gogo

Si les deux films sont en réalité des parodies de romans d’espionnage des années 50 signés Jean Bruce (parfaitement au premier degré, eux), ils débordent de clins d’œil et d’autres références qui nous font rire à tout coup : James Bond, bien sûr, mais aussi Indiana Jones, Tintin, Astérix, Blake et Mortimer, le cinéma d’Hitchcock et les séries B…

Tout est là, satirisé à souhait, parce qu’il n’y a encore à ce jour rien de plus drôle qu’un héros qui se croit en être un, quand ses actions et paroles disent tout le contraire!

OSS 117: le Caire, nid d'espions, de Michel Hazanavicius Photo : Christal Films

Michel Hazanavicius et Jean Dujardin, l’équipe gagnante

C’est dès 2006 que la paire se forme…pour notre plus grand bonheur. Et si elle poursuivra son chemin jusqu’aux Oscar– oui, L’artiste (The Artist), ce sont encore eux deux –, elle semblait née pour présider au destin de ces aventures d’OSS 117.

Autodérision au maximum, réalisation pleine d’inventivité et de drôlerie, interprétation géniale dopée à l’élasticité et aux dialogues qui piquent : comment ne pas être aux anges?

OSS 117: Rio ne répond plus, de Michel Hazanavicius Photo : TVA Films

Pourquoi ça marche…

… en plus de tout ce qu’on vous a déjà dit? Eh bien pour une raison toute simple : c’est que derrière la parodie qui fait rire jaune, derrière tous nos travers épinglés sans aucune fausse pudeur, derrière l’ironie qui tue se cache – fort peu subtilement – une immense dose de tendresse qui permet la moquerie, mais jamais la destruction.

Riez, oui, mais aimez; voilà le secret!

OSS 117 : Le Caire, nid d’espions, le samedi 17 à 13 h sur ICI Télé

OSS 117 : Rio ne répond plus, le samedi 17 à 15 h sur ICI Télé