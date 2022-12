Les 10 films qui ont fait 2022

Non, l’année cinéma n’aura pas été facile. La reprise tant attendue se sera jouée sur un mode plus tranquille que désiré. N’empêche, les beaux films, eux, ont été au rendez-vous.

Annus horribilis ou pas, vive le cinéma, et vive les films qui l’incarnent et le font vivre.

Voici donc l’année 2022 en 10 films indispensables.

The Fabelmans, de Steven Spielberg Photo : Universal Pictures

The Fabelmans, de Steven Spielberg

En 1952, les parents de Sammy l’emmènent au cinéma pour la première fois. Après qu’il eut vu The Greatest Show on Earth sur grand écran, plus rien ne sera jamais plus pareil pour lui.

On pensait que Steven Spielberg avait déjà tout fait, tout expérimenté au cinéma; or voilà qu’il nous renverse en plongeant avec une douceur et une sincérité bouleversantes dans son enfance et son adolescence pour mieux faire partager la passion pour le cinéma qui l’anime depuis le premier jour.

Le résultat : un film immense en forme de lettre d’amour irrésistible, pétrie de beauté, de pureté et d’humour, et qui donne envie de dire « merci, Monsieur Spielberg ».

Drive my car de Ryusuke Hamaguchi Photo : EyeSteel Films

Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi

Un metteur en scène de théâtre, hanté par un drame, doit monter une nouvelle version d’Oncle Vania dans un festival à Hiroshima. Sur place, on lui assigne une chauffeuse pour ses déplacements, une jeune femme timide avec qui les échanges se feront de plus en plus profonds.

Prix du scénario au Festival de Cannes, Oscar du meilleur film étranger, Drive My Car, adapté d’un extrait d’un recueil d’Haruki Murukami, est une merveille de film, plein d’une intelligence et d’une grâce rares.

C’est le genre de film discret et délicat, d’une humanité lumineuse et bouleversante, monté comme un crescendo bouleversant, qui parvient à nous prendre dans ses filets sans même que nous nous en rendions compte.

The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh Photo : 20th Century Fox

Les Banshees d'Inisherin (The Banshees of Inisherin), de Martin McDonagh

Tous les jours, sur leur petite île située au large de la côte ouest irlandaise, là où la guerre civile fait rage, Padraic vient chercher son ami Colm pour aller au pub. Mais aujourd’hui, Colm refuse de le suivre et décide que leur amitié est terminée.

Dans l’Irlande de 1923 (superbement filmée), là où les maisons en pierre sont battues par les vents froids et rudes, Martin McDonagh – In Bruges, Trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) – organise un face-à-face passionnant, drôle et cruel entre Colin Farrell (dans un de ses meilleurs rôles) et Brendan Gleeson.

Conte sur l’amitié autant que sur ce qui divise les gens, ce film théâtral touche droit au cœur en ménageant un dernier tiers particulièrement tragique et sombre.

« Tout, partout, tout à la fois », raconte l'aventure d'une femme sino-américaine (Michelle Yeoh) qui n'arrive pas à finir ses impôts. Photo : Gracieuseté : A24/Elevation Pictures

Tout, partout, tout à la fois (Everything Everywhere All at Once), de Daniel Kwan et Daniel Scheinert

Evelyn, une femme sino-américaine dans la soixantaine, vit avec son mari, sa fille et son père au-dessus de la laverie qu’elle possède. Mais au cours d’un contrôle fiscal, elle apprend qu’elle est la clé pour ouvrir différentes réalités parallèles.

Géniale surprise de cette année 2022, ce film aussi jubilatoire qu’improbable est autant une lettre d’amour à la formidable Michelle Yeoh qu’un film de kung-fu épique; autant une comédie niaise (Jamie Lee Curtis, en particulier, y est irrésistible) qu’un récit d’amour mère-fille senti.

Un film complet, cohérent et réjouissant.

Eo, le personnage vedette du film «Eo», est un âne. Photo : Festival de Cannes

Eo, de Jerzy Skolimowski

Eo est un âne de cirque. Mais du jour au lendemain, il est libéré et arpente seul différents territoires européens, se frottant autant à la bonté qu’à la cruauté de l’être humain.

Comment un simple âne peut-il devenir le héros d’un des films les plus touchants de l’année? Par la grâce d’un vieux maître polonais (84 ans!) du cinéma, tout simplement.

Geste de cinéma somptueux porté par une mise en scène et un travail sonore remarquables, Eo est aussi une fable animiste sensible et profonde sur l’humanité, ou du moins ce qu’il en reste. Une expérience rare.

Armageddon Time, de James Gray Photo : Universal Pictures

Armageddon Time, de James Gray

Dans les années 80, un jeune adolescent juif du Queens est envoyé par sa famille dans une école privée, après avoir fait les quatre-cents coups avec un ami noir dans son école de quartier.

Relation émouvante avec son grand-père (merveilleux Anthony Hopkins), plongée dans les racines mêmes de ce qui divise les États-Unis aujourd’hui, récit d’initiation impressionniste et doux :

le film de James Gray est tout cela, en plus d’un récit personnel et intimiste, dopé à la mélancolie et à la lucidité.

Robert Pattinson incarne Batman dans le nouveau film consacré au superhéros qui sort en salle le 4 mars. Photo : Warner Bros. Entertainment Inc.

Le Batman (The Batman), de Matt Reeves

À Gotham, les êtres riches et puissants tremblent. Une à une, ces personnes sont assassinées par un tueur qui s’amuse à laisser des indices mystérieux aux bons soins de Batman. Un jeu du chat et de la souris aussi féroce que sombre s’entame rapidement entre eux deux.

Oui, un film de superhéros dans le palmarès de fin d’année. Mais quel film!

Car Matt Reeves, au-delà de sa mise en scène crépusculaire entêtante et de son Robert Pattinson plus ténébreux que jamais (mention aussi à Paul Dano, terrifiant), au-delà aussi d’une variation dans un univers que l’on pensait connaître par cœur, signe surtout un grand film politique sur la manipulation des masses et la montée du populisme, aussi dangereuses à l’écran que dans la vie. La superproduction n’empêche ni la lucidité, ni la profondeur, ni même le désespoir.

«All the Beauty and the Bloodshed», un documentaire de Laura Poitras sur la photographe Nan Golding et la crise des opioïdes aux États-Unis. Photo : Mostra de Venise/«All the Beauty and the Bloodshed»

All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras

Photographe et artiste, Nan Goldin a mis en images sa famille, son intimité et le quotidien parfois sulfureux – mais toujours émouvant – de l’avant-garde artistique new-yorkaise des années 70 et 80. Militante pour les droits de la personne et contre l’exclusion, elle lutte aujourd’hui pourque les ravages de la crise des opioïdes soient reconnus.

Après l’incroyable Citizenfour, la tout aussi incroyable Laura Poitras confirme son talent inouï de raconteuse documentaire. En partant de la lutte menée par la photographe culte Nan Goldin contre la famille Sackler (propriétaire d’industrie pharmaceutique et mécène d’art), elle ouvre son regard pour que le portrait de cette héroïne de la contre-culture déborde sur la lutte pour que ceux et celles qui sont habituellement en marge aient enfin droit au chapitre.

Un Lion d’or militant et passionnant.

Le film The Worst Person in the World. Photo : Image fournie par le Festival international du film de Vancouver

Julie (en 12 chapitres) (Verdens verste menneske), de Joachim Trier

Julie aura bientôt 30 ans. L’âge de tous les questionnements. En particulier amoureux…

Comédie romantique autant que film d’observation d’une génération, mélodrame autant que clin d’œil à la Nouvelle Vague, Julie (en 12 chapitres) a l’élégance et l’intelligence de se déployer sans faux mouvements pour révéler une actrice extraordinaire, tout en liberté, en séduction et en introspection douce :

Renate Reinsve (prix d’interprétation au Festival de Cannes), à qui la mise en scène élégante et souple sert d’écrin.

Murina, de Antoneta Alamat Kusijanovic Photo : Kino Lorber

Murina, d’Antoneta Alamat Kusijanovic

Sur une île croate paradisiaque, Julija (formidable Gracija Filipovic), jeune fille boudeuse, vit avec ses parents, une ancienne reine de beauté et un tyran. Lorsqu’un ami de la famille débarque en visite, l’équilibre déjà précaire au sein du noyau éclate en morceaux.

Caméra d’or du Festival de Cannes, Murina, coproduit par Martin Scorsese, révèle cette jeune cinéaste croate au style mêlant sensualité et rudesse sans fausse pudeur.

La quête de liberté de cette jeune femme sauvage et farouche et le regard lucide et cruel posé sur la toxicité des effets d’une société patriarcale n’en deviennent que plus impressionnants. Une réussite.

À vos palmarès, en attendant celui de 2023!