De père en flic en 10 répliques

En 2009, Émile Gaudreault mélangeait avec allégresse enquête policière et relation père-fils bien compliquée (Michel Côté et Louis-José Houde dans un duo sur mesure) pour signer une comédie qui allait trouver sa place dans le cœur du public québécois et devenir le deuxième plus grand succès en salle de l’histoire de notre cinéma (la suite, sortie en 2017, a suivi le même parcours)..

Voici, en guise d’aide-mémoire avant la diffusion du premier De père en flic sur ICI Télé, un petit voyage à travers ses 10 répliques les plus marquantes.

« Capote pas. C’est comme si t’allais chercher une pinte de lait au dépanneur. Sauf qu’à la place d’être une pinte de lait, c’est un motard criminalisé assoiffé de sang. »

De père en flic d'Émile Gaudreault Photo : Les films Séville

– J’ai un têtard dans les culottes!

– Ça fait 29 ans que t’as un têtard dans les culottes.

« Pour représenter mon père, j’ai choisi un taliban. Mon père est un taliban. D’ailleurs, tous les pères sont des talibans »

« T’es saoul ou t’es juste cave de même? »

De père en flic d'Émile Gaudreault Photo : Les films Séville

– Faudrait que je lui dise que je l’aime et que je suis fier de lui?

– Faudrait que tu sois sincère.

– Ah, ben, je vais dire autre chose alors.

« Qu’est-ce que t’attends quand t’attends? T’attends que ce soit plus le temps? »

De père en flic d'Émile Gaudreault Photo : Les films Séville

« Je regarde la chemise hawaïenne de ton père. Si t’as pas envie de mourir après ça, bravo, t’es solide en simonak. »

De père en flic, d’Émile Gaudreault, diffusé à ICI Télé, le lundi 12 à 20 h (De père en flic 2 est, lui, diffusé le mardi 13, à 20 h!)

La bande-annonce (source : YouTube)