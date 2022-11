Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary ou comment devient-on une femme libre?

Calamity Jane n’est pas un garçon manqué, c’est une fille réussie. Rémi Chayé

Nous sommes en 1863, aux États-Unis. Comme des milliers d’autres, le père de Martha Jane emmène sa petite famille vers l’ouest, dans l’espoir d’une vie meilleure. Mais lorsqu’il se blesse, c’est Martha Jane qui hérite de ses tâches. Conduire les chevaux, les soigner, veiller au bon déroulement des choses… Et pour se rendre la tâche plus aisée, elle décide de porter… un pantalon! Scandale, le chef du convoi ne saurait tolérer une telle audace. Et voilà notre Martha Jane accusée de vol et forcée à la fuite.

Oui, bien sûr, le nom de Calamity Jane n’est inconnu à personne. Grande héroïne de l’Ouest, rare – pour ne pas dire seule – femme à avoir imposé son nom et son genre, origine de plusieurs légendes, elle a assurément marqué l’imaginaire (même Lucky Luke a partagé une de ses aventures avec elle!). Mais personne, jusqu’à ce très beau film d’animation signé Rémi Chayé, ne s’était intéressé à ses origines.

Comment une petite fille a-t-elle pu devenir cette femme hors normes? Comment a-t-elle pu s’imposer hors des conventions de son époque? Comment a-t-elle envoyé valser les diktats avec courage et ruse? Voilà l’aventure à laquelle on nous invite.

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary, de Rémi Chayé Photo : Axia Films

Et quelle aventure! Couleurs toniques et animation harmonieuse, profondeurs de champ révélant la grandeur des paysages encore magnifiés par le Cinémascope, musique épique et luminosité constante : Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary se montre certainement, du moins picturalement, à la hauteur du mythe.

Mieux que ça, même.

En refusant tout manichéisme, en creusant les zones d’ombres et de lumières de ses personnages principaux (en particulier de Martha Jane qui mentait comme une arracheuse de dents!), en faisant confiance à l’intelligence et à la perspicacité des enfants pour mieux saisir le passage à l’âge adulte d’une héroïne, le film se met au diapason de ce qui caractérisait au mieux Calamity Jane : sa modernité.

Car oui, même dans le Far West, les femmes inventaient le monde de demain. Et si les livres d’histoire les ont oubliées, ce film vient avec bonheur leur rendre justice.

La bande-annonce (source : YouTube)