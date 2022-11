Mal de pierres: gloire à Marion

Est-ce peut-être parce que Nicole Garcia est elle-même actrice? Ou peut-être plus simplement parce que Marion Cotillard a cette grâce des grandes actrices qui n’ont presque pas besoin d’un grand film pour briller?

Toujours est-il que Mal de pierres, réalisé par la première en 2016, est d’abord et avant tout une ode au talent de l’actrice.

Marion Cotillard est en vedette dans « Mal de pierres ». Photo : StudioCanal

Un destin de femme

Bien sûr, pour qu’une actrice brille, il lui faut un rôle dans lequel planter les crocs. Mal de pierres en offre un à Cotillard : celui de Gabrielle, une femme rêvant de passion et de désir, mais que sa vie, rurale et petite-bourgeoise, condamne plutôt à une existence sage et au mariage. Oui,oui, comme la Bovary. Ou presque. Car, à grands coups d’ellipses, Garcia adapte le roman de Milena Agus pour suivre Gabrielle jusqu’à une cure pour soigner ses pierres aux reins, où elle se meurt d’amour pour un homme en convalescence.

Sensualité brimée, désir rugueux, âpreté des sentiments refoulés: Cotillard se fait donner les bons outils.

Mal de pierres, de Nicole Garcia Photo : TVA Films

La délicatesse comme arme

Oui, Cotillard est capable de passions enflammées (La môme), voire de trop en faire, à la limite du burlesque (bien sûr, bien sûr, sa mort dans The Dark Knight). Toutefois, c’est dans la sobriété qu’elle excelle. Si elle l’a prouvée maintes fois, comme dans Annette, de Léos Carax, dans Mal de pierres, elle en use et en abuse au point de sauver même une mise en scène un peu trop sage pour les passions de la femme qu’elle incarne.

Ses grands yeux bleus s’ombrent d’une larme, et c’est un torrent d’émotions qui se déverse à l’écran.

Son visage se crispe lorsqu’elle se languit d’enfin connaître ce qu’elle appelle « la chose principale » et c’est un trouble intense qui saisit le public, au point d’obscurcir tout le reste, même les interprétations pourtant solides de Louis Garrel et d’Alex Brendemühl (dans le rôle difficile du mari sacrificiel).

Mal de pierres, de Nicole Garcia Photo : TVA Films

Une actrice géniale peut rendre n’importe quelle femme passionnante

D’une précision rare, Cotillard, entre la Huppert de Madame Bovary et la Adjani de L’été meurtrier, irradie d’une beauté évidente et d’une tristesse indicible, et fait alors de son personnage une rareté dans le cinéma : un exemple de femme insaisissable, distante, mais habitée, au bord de la folie, pas forcément aimable, mais parfaitement passionnante.

Car c’est bien ce qui rend les actrices et les héroïnes intéressantes : lorsqu’elles ne se laissent jamais tout à fait comprendre, laissant subsister une part de mystère comme un trouble entêtant.

Mal de pierres, sur ICI Télé dimanche 27, à 2 h 34.

La bande-annonce (source : YouTube)