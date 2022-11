Parler de cinéma avec Arnaud Desplechin

La fonction du spectacle, du cinéma, c’est de dire que la jeunesse va advenir sur la vieillesse, la vie sur la mort, le progrès sur le désespoir. Je crois beaucoup au pouvoir de réparation des films. On peut apprendre grâce au cinéma. Arnaud Desplechin

Comment je me suis disputé... (ma vie sexuelle), Un conte de Noël, Rois et reines, Trois souvenirs de ma jeunesse…

Ses films, lieux d’observation lucide, érudite et cruelle des secrets et névroses, sont autant de petits bijoux ciselés par la grâce d’une mise en scène aussi aérienne que ses thèmes sont profonds.

Alors qu’il était de passage au Festival Cinémania pour présenter Tromperie (adapté d’un roman de Philip Roth, 2021) et Frère et sœur (2022), nous avons rencontré le grand cinéaste français.

Le cinéaste Arnaud Desplechin Photo : Gracieuseté du Festival Cinémania

Par une bizarrerie de distribution chez nous, vos deux films sortent en même temps en salle : est-ce qu'il y a un ordre dans lequel vous voudriez qu'on les regarde?

Arnaud Desplechin: Un ordre, non. Je trouve que ça appartient au spectateur; je serais bien imprudent de m’en mêler.

Mais, dans l'avion, je me disais que c'était drôle et même heureux parce que j’ai compris que Tromperie, sur des amours adultères, était une sorte de rêve, alors que Frère et sœur, sur la haine entre deux personnages, serait comme un cauchemar.

Tout dépend donc de si on veut commencer par le rêve ou le cauchemar!

Tromperie, d'Arnaud Desplechin Photo : Axia Films

Un point commun pourrait être par contre Woody Allen, à qui les deux films rendent hommage d’une certaine façon?

A.D.: Ha oui. Il compte énormément pour moi. Évidemment, aujourd’hui, il est très mal vu. Il y a d’immenses réalisateurs de films qui ne sont pas cinéphiles, comme Robert Bresson, mais Woody Allen est un passeur, lui qui aime tant Fellini et Bergman, dont je suis aussi un grand admirateur.

Ça me fait rigoler de penser comme ça à l’histoire du cinéma. Bergman se désespérait de passer après Dreyer, Allen a fait des films admirables en se disant : Oui, mais je ne suis pas Bergman , et moi, j’arrive après et le cinéma décline encore (rires).

Mais bon, on a aussi dit ça quand il est devenu sonore ou en couleurs! Mais le cinéma ne décline pas! Il saute de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles, même si chaque étape fait crier c’est la fin! , depuis sa naissance. Il traverse un moment compliqué en ce moment, oui. La crise des entrées est réelle, mais je pense qu’elle est transitoire. Depuis le confinement, les gens partout dans le monde socialisent moins. Mais je pense que ça va reprendre et que la concurrence des plateformes est une bonne chose. Certaines séries sont formidables, d’ailleurs, comme The Queen’s Gambit.

Mais surtout, ça nous lance un défi: il faut que l’on fasse des films qui donnent envie aux spectateurs et spectatrices de revenir en salles!

Frère et soeur, d'Arnaud Desplechin Photo : Axia Films

Et qu’est-ce qu’un film qui donne envie au public de retourner en salle?

A.D.:

C’est un film qui trouve que le cinéma, c’est plus grand que nous, et pas plus petit.

Cette année, par exemple, en très peu de temps, j’ai vécu deux vrais enchantements: Armageddon Times, de James Gray, magnifique, bouleversant, sublimement beau, et Close, de Lukas Dhont, qui m’a assailli de beauté, de noirceur des sentiments. Ce sont deux films qui m’ont tiré vers le haut. Oui, le cinéma vit une crise, mais ce n’est ni la dernière ni la première, et c’est l’occasion de se réinventer!

Tromperie, d'Arnaud Desplechin Photo : Axia Films

Tromperie parle de désir et d’amour, Frère et sœur, de haine et de réconciliation: quels étaient les défis de mise en scène respectifs?

A.D.: Tromperie, j’ai eu énormément de plaisir à l’écrire; je connaissais le livre par cœur. En fait, ça m’a pris énormément de temps, mais j’ai fini par comprendre ce que Philip Roth m’avait dit au téléphone il y a 15 ans. Je lui disais que c’était horriblement compliqué à adapter, qu’il fallait aller à Londres, à New York, à Prague… et il a dit : Non, vous n’avez qu’à le faire tel quel . Et à l’époque, je me suis dit, c’est un génie… qui ne comprend rien au cinéma! Sauf qu’avec le temps, j’ai compris qu’il avait tout saisi : il s’agissait d’aller au plus simple et de rester ici et maintenant, en évoquant des sentiments universels.

Et mon défi, puisqu’il s’agit de 63 scènes où un homme et une femme parlent, c’était d’inventer à chaque scène quelque chose pour vous intéresser, de montrer chaque moment comme un petit miracle amoureux! J’avais une hantise, c’était que vous vous ennuyiez.

Par contre, sur Frère et sœur, je voulais faire un film qui soit obsédé par son sujet. Je pensais à Un conte de Noël, bâti uniquement sur des digressions, et là, je ne voulais aucune digression comme dans La chambre verte de Truffaut, avec ce seul sujet, très sombre, la haine, ou la colère, dont je voulais délivrer le personnage d’Alice. Il s’agissait donc de ne pas avoir peur de la noirceur afin de tirer les personnages vers la lumière.

Frère et soeur, d'Arnaud Desplechin Photo : Axia Films

Tromperie, c’est un duel amoureux entre Léa Seydoux et Denis Podalydès, Frère et sœur, un face-à-face entre Melvil Poupaud et Marion Cotillard : les films préexistent-ils à vos choix d’acteurs et d’actrices ou sont-ils écrits sur mesure?

A.D.: Peut-être parce que c'est une adaptation, mais dans Tromperie, c'est la première fois de ma vie que j'ai écrit pour des acteurs. Léa, le rôle était fait pour elle. Si elle avait dit non, je n’aurais pas fait le film, tout simplement. Et Denis, je le voyais au théâtre dans des rôles plus grands que la vie, mais au cinéma, dans des rôles plus petits, et je voulais lui donner un rôle qui lui permette d’être comme au théâtre. Mais quand je dois écrire un matériel original, j'ai peur, si j'écris pour des acteurs, de leur rendre la tâche trop aisée! J’écris des trucs bizarres (rires) et si je me mets à penser au fait que ça va être trop dur à jouer, ça m’empêche d’écrire des choses plus grandes!

J’ai donc cette superstition : il est interdit de dire le nom d’un acteur ou d’une actrice en exercice lors du travail d’écriture! Ça ne peut arriver qu’après avoir fait pomme S !

Pour Alice, qui est un rôle très sombre, triste, j’ai pensé à Marion, car je ne peux lui en vouloir de rien, je vois une enfant quand je la vois, elle a cette lumière qui permettait de sauver ce personnage.

Frère et sœur et Tromperie, à voir en salle.

Les bandes-annonces (source : YouTube)