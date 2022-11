L’avenir, entre espoirs et désillusions

Prof de philo à Paris, Nathalie dirige une petite collection dans une maison d’édition universitaire, elle a un mari, deux grands enfants, une mère hypocondriaque et un protégé aux idées radicales.

Un petit monde bien rangé qui s’écroule lorsque, après 25 ans de mariage, son mari lui annonce qu’il fréquente une autre femme…

Comme dans ses films précédents, Le père de mes enfants ou Tout est pardonné, la jeune – et formidable – réalisatrice Mia Hansen-Love farfouille donc à nouveau dans le quotidien de bourgeois bohèmes, le pimentant à la Chabrol avec ses dialogues cruels, ou du moins lucides, à la Sautet avec son atmosphère malgré tout chaleureuse, ou à la Woody Allen avec cet aspect cérébral et névrotique jamais rébarbatif.

Mais mieux que ça, elle réussit aussi à imposer L’avenir avec une légèreté et une douceur qui fait qu’on le finit dans un état de fascination hypnotique, un peu comme lorsqu’on revient de vacances.

Imposer, car il faut être honnête, les premières minutes du film peuvent laisser craindre l’archétype du film français bavard, larmoyant et un peu ringard.

L'avenir, de Mia Hansen-Løve Photo : EyeSteel Films

Pourtant, la magie opère, et rapidement, le destin de cette femme est détaillé avec une simplicité et un naturel si grands que le rythme, ponctué par des ellipses de plusieurs années, semble se créer tout seul, n’alourdissant jamais le quotidien de cette vie bouleversée en toute banalité .

Caressant tout de sa caméra, même les choses les plus graves, parvenant à donner une ampleur dramatique folle aux moindres détails en se tenant au plus près de son héroïne avec une empathie et une tendresse jamais artificielles, la réalisatrice nous offre aussi avec L’avenir une piqûre de rappel indéniable :

oui, Isabelle Huppert, froide et lumineuse en même temps, tellement puissante et familière qu’elle en devient fascinante, est une des plus grandes actrices en exercice, et se priver de le constater tient de l’hérésie.

La bande-annonce (source : YouTube)