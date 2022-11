Antoinette dans les Cévennes: irrésistible Laure Calamy

Derrière la caméra, il y a Caroline Vignal, cinéaste dont on n’avait plus eu de nouvelles depuis l’an 2000, avec son sympathique Les autres filles. Devant, c’est Laure Calamy, bombe comique que la plupart d’entre nous ont découverte en assistante d’agent hilarante dans Appelez mon agent. Et grâce à ces deux femmes – et à un animal! –, Antoinette dans les Cévennes devient un rayon de soleil aussi inattendu qu’irrésistible.

Antoinette dans les Cévennes, de Caroline Vignal Photo : Axia Films

Une aventure estivale

Antoinette aime Vladimir. Depuis des mois, il lui promet que cet été, enfin, les deux partiront ensemble. Problème, lorsque ledit été arrive, Vladimir annule les vacances. Car le scélérat est marié et préfère partir avec sa femme et sa fille pour une randonnée dans les Cévennes.

Ni une, ni deux, sans réfléchir, Antoinette décide qu’elle aussi ira trotter dans la belle région. Heureusement, sur place, elle ne sera pas seule, puisque la balade se fera avec Patrick… un âne qui n’en fait qu’à sa tête. Entre bestioles têtues, on se comprend?

Antoinette dans les Cévennes, de Caroline Vignal Photo : Gracieuseté de Cinémania

La tornade Calamy

Intense, loufoque, pimpante, énergique, impulsive, cocasse, surexcitée, vibrante, charmante… Oui, Laure Calamy est tout cela. Mais plus encore, elle est la force vive sur laquelle repose entièrement ce film aussi léger que rythmé qui n’hésite pas à prendre les chemins de traverse pour mieux nous surprendre.

Si, en 2022, À plein temps révélait le potentiel dramatique et bouleversant de l’actrice, en 2020, c’était son abattage et son tempo comique qui emportaient tout sur leur passage. Une actrice complète.

Antoinette dans les Cévennes, de Caroline Vignal Photo : Axia Films

Une comédie qui fait du bien

Oui, il y a les comédies sophistiquées qui égratignent au passage nos mœurs et coutumes. Il y a encore les grasses, qui creusent le sillon d’un humour potache. Ou bien même encore les sentimentales qui se jouent de nos maladresses. Mais Antoinette dans les Cévennes, tout en étant un peu de toutes celles-là, est également autre.

Car derrière cette fable franchement joyeuse se cache aussi le portrait d’une femme libre et entière, du genre qui fait la pâte des héroïnes de cinéma inspirantes. Tout ça, grâce à un âne, force émancipatrice insoupçonnée.

Antoinette dans les Cévennes, sur ICI Télé le 13 novembre, à 23 h 27.

La bande-annonce (source : YouTube)