L’archive du mois: hommage à l’immense Jacques Tati

Je suis surtout pour défendre la merveilleuse imagination des enfants. J’essaye de ne pas les décevoir. Jacques Tati

Il n’a fait que six films. « Mais j’avais tous envie de les faire. Pourquoi en aurais-je fait 20 qui ne m’auraient pas satisfait? », disait-il. Et puis, quels films! Jour de fête, Les vacances de monsieur Hulot, Mon oncle, Playtime, Trafic et Parade sont autant de chefs-d’œuvre qui auront marqué l’imaginaire de tous et toutes, par leur sens affirmé du burlesque, leur intelligence sociopolitique, et leur sens inouï du quotidien et de l’importance des sons.

Pour nous souvenir de cette tendresse et de tous ces éclats de rire que Jacques Tati nous aura inspirés, mais aussi revisiter son parcours– d’encadreur à cinéaste, en passant par artiste de music-hall –, nous vous proposons de passer 14 minutes en tête-à-tête, alors que Mireille Lemelin s’entretenait avec lui dans l’émission Femme d’aujourd’hui, en 1971.