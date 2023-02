Un triomphe: sur les planches, avec du cœur

Ils jouent faux, mais ils sont dans le vrai

Un acteur sans grande envergure monte un atelier de théâtre dans une prison, fait jouer En attendant Godot de Beckett à sa troupe (puisqu’en prison, on attend), et emmène le groupe en tournée jusqu’à Paris, après une première représentation triomphale.

Oui, l’histoire peut sembler improbable. Pire, elle fait craindre un déluge grandiloquent de bons sentiments et d’angélisme généralisé. Et pourtant…

Non seulement Un triomphe, d’Emmanuel Courcol, est inspiré d’une histoire vraie qui s’est passée en Suède au milieu des années 80, mais en plus, que voilà un film riche et juste, du genre à savoir faire couler les larmes pour les bonnes raisons!

Un triomphe, d'Emmanuel Courcol Photo : EyeSteel Films

Courcol a d’abord eu la bonne idée d’opter non pas pour le conte ripoliné, mais plutôt pour le naturalisme le plus évident. Pas de triche, donc. Juste du vrai, ou en tout cas du vraisemblable. Tourné entre les murs gris d’une véritable prison (où le cinéaste avait déjà tourné un documentaire), il avance avec rythme au gré des répétitions de la pièce, s’attardant avec précision et attention au travail, à l’apprentissage pas toujours facile de ces codes théâtraux, semblable à une véritable aventure humaine pour ces prisonniers.

Et en passant émerge tout naturellement une touchante réflexion sur l’absolue nécessité d’une démocratisation de l’accès à la culture.

Mais cette justesse et ce plaidoyer dépassent aussi le récit. Car si Kad Merad en chef de cette troupe parfois insolente, parfois inspirée, est bouleversant de tendresse et de pathétisme, il ne se sert pas du film comme d’un véhicule à sa propre gloire, laissant plutôt place aux interactions avec une bande de comédiens (Sofian Khammes, Pierre Lottin, David Ayala, Wabinlé Nabié, Lamine Cissokho et Saïd Benchnafa) d’une énergie et d’un naturel confondants. Une belle façon pour le film d’incarner jusque dans sa fabrication le message qu’il porte.

Regard hors clichés sur les conditions de vie dans les prisons, ode au pouvoir émancipateur du théâtre, terrain de jeu pour des comédiens convaincus et convaincants, Un triomphe surprend autant qu’il émeut. Et il réussit le joli défi de porter diablement bien son titre.

La bande-annonce (source: YouTube)