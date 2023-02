Éric Tessier et Tu te souviendras de moi: l’entrevue mémoire

Un professeur d’histoire et personnalité médiatique doit composer avec la maladie d’Alzheimer.

C’est une tragédie à hauteur d’homme que filme Éric Tessier, faisant se croiser le chemin de cet homme (Rémy Girard) de plus en plus perdu et celui d’une jeune fille (Karelle Tremblay) pas nécessairement plus à l’aise dans sa vie.

Nous avons rencontré le cinéaste pour une entrevue spéciale souvenir.

Le réalisateur de Tu te souviendras de moi, Éric Tessier Photo : Radio-Canada/Helen Faradji

Vous souvenez-vous du moment où vous avez su que Tu te souviendras de moi serait votre prochain film?

Éric Tessier: Oui, absolument. J’étais dans l’avion. Je revenais du Festival de Doha, où j’avais présenté Pee-Wee. Et j’avais beaucoup cuisiné Guy Nadon, qui travaillait sur cette pièce, pour qu’il me donne le texte. En lisant, j’ai été chamboulé, profondément. Comme un coup de foudre. Et en débarquant de l’avion, j’avais une petite escale de deux heures, j’étais complètement absorbé. Ça m’avait bouleversé.

Quand j’aime quelque chose, je veux le partager, et ma façon de partager, c’est en faisant du cinéma. Tout est parti de là, de cette lecture-coup de foudre. La dernière fois que ça m’était arrivé, c’était il y a plus de 20 ans, avec Sur le seuil, de Patrick Sénécal: la même envie irrépressible de partager.

Tu te souviendras de moi, d'Éric Tessier Photo : Les films Opale

Vous souvenez-vous du moment où vous avez su que Rémy Girard en serait le héros fragile?

É. T.: Oui. Comme Guy Nadon l’avait interprété pour le théâtre, on voulait au départ faire le film avec lui. Mais ça n’a pas fonctionné, parce qu’il travaillait sur O’. Quand la décision a été prise qu’il ne pourrait pas, sauf à attendre une année, ça n’a pas été long: Rémy s’est imposé.

Il faut dire que mon tout premier court-métrage, Neige au soleil, qui était une adaptation d’une nouvelle d’Emmanuel Aquin, je l’ai fait avec Rémy.

Je n’en revenais pas, je sortais de l’université, je l’ai appelé et il est venu, tout bonnement! Depuis longtemps, j’espérais pouvoir retravailler avec lui.

Tu te souviendras de moi, d'Éric Tessier Photo : Les films Opale

Durant cette aventure, y’a-t-il un moment que vous n’oublierez pas?

E.T.: Ce n’est pas un moment précis, mais l’ensemble de ce projet. Au moment d’embarquer, je sortais de la réalisation de la première saison de Fugueuse, et c’est excessivement exigeant de tourner en télé. Dix épisodes, en 54 jours, c’est le fun, il y a de l’adrénaline, mais c’est drainant. Et je me souviens qu’à la fin du tournage et même du montage de Tu te souviendras de moi, j’ai réalisé à quel point c’était extraordinaire d’avoir le temps, de pouvoir vraiment aller au fond des choses, d’essayer plusieurs possibilités, de travailler avec les comédiens sur le long.

Ce projet-là, dans son entièreté, va vraiment rester pour moi comme un grand moment de bonheur parce qu’il a été une vraie bouffée d’air frais.

Tu te souviendras de moi, d'Éric Tessier Photo : Les films Opale

Vous souvenez-vous de films ou d’œuvres qui vous ont inspiré?

E. T.: J’ai des goûts très éclectiques, je peux adorer autant Mad Dog Labine qu’un gros film plus spectaculaire. Mais sur ce projet, il n’y a pas de référence précise, c’est un tout. Je voulais surtout que l’on puisse ressentir l’émotion que moi j’ai ressentie à la lecture. Cela dit, j’ai montré quelques films à l’équipe.

Comme je voulais de la douceur et de la beauté dans l’image, j’ai demandé à Pierre Gil [le directeur photo] de regarder Le genou de Claire, d’Éric Rohmer.

J’ai aussi suggéré La jeune fille et la mort, de Polanski, et Blue Jasmine, de Woody Allen, qui m’ont animé parce qu’on y laisse la place au texte!

Tu te souviendras de moi, d'Éric Tessier Photo : Les films Opale

Vous souvenez-vous d’avoir, comme un de vos personnages, menti pour aider quelqu’un?

E.T.: Ah, mais ça, je peux pas le dire! (rires) Mais allez, je peux dire ça: j’avais 13 ans, j’étais en secondaire 1 et mon grand-père, un grand bonhomme, charpentier, commençait vraiment à être très vieux. Ma mère m’avait envoyé chez lui pour le garder toute une après-midi. Et à la fin, quand ma mère est revenue, grand-papa lui a dit: Il a très bien fait ça. Il pensait que c’était lui qui me gardait. J’ai menti et confirmé, en échangeant un regard avec ma mère.

C’est difficile, cette question, de mentir pour aider… En faisant des recherches sur l’alzheimer, plusieurs soignants disaient ça d’ailleurs, qu’il ne faut pas contredire le malade lorsqu’il part dans ses histoires, ça ne sert à rien. C’est très beau, je trouve.

Tu te souviendras de moi, en salle le 4 novembre.

