Un meilleur temps viendra : l’épure des grandes émotions

Du cinéaste allemand, beaucoup retiennent – à raison – le mythique Paris, Texas. Pour d’autres, pas de salut au-delà des Ailes du désir ou de L’ami américain. Et il y a encore ceux et celles qui ne jurent que par Buena Vista Social Club. Il serait toutefois injuste de réduire la carrière de Wim Wenders à ces coups d’éclat inoubliables. Du documentaire Pina à Un meilleur temps viendra (Every Thing Will Be Fine, 2015), il n’a jamais cessé d’explorer, d’inventer, de renouveler ses propres approches.

Un meilleur temps viendra, de Wim Wenders Photo : Métropole Films

Un film en 3D

Bien sûr, une diffusion télé ne rendra pas justice à cet élément, mais en 2015, au moment de réaliser Un meilleur temps viendra, Wim Wenders est un des rares auteurs à s’aventurer du côté de ces nouvelles technologies qui, ailleurs, sont utilisées dans les superproductions.

Cependant, sa marotte n’est pas qu’un gadget, car en utilisant le relief, c’est paradoxalement le réalisme de son récit qu’il met de l’avant.

Un meilleur temps viendra, de Wim Wenders Photo : Métropole Films

Un drame prenant

Quand viendra-t-il, ce meilleur temps? Pour le jeune écrivain Tomas Eldan, la question reste ouverte, car un soir, après une dispute avec sa compagne, il perd le contrôle de sa voiture et percute un jeune garçon, qui meurt des suites de l’accident. Des années plus tard, Tomas connaît enfin le succès grâce à l’un de ses livres, mais plusieurs personnes ne sont pas prêtes à le laisser oublier son passé…

Culpabilité lancinante, intimité meurtrie, trauma intense : les émotions sont vives et profondes, mais chez Wenders, c’est la simplicité, presque l’épure, qui les souligne pour nous permettre de mieux réfléchir aux idées de guérison et de résilience.

Un meilleur temps viendra, de Wim Wenders Photo : Métropole Films

Peinture et musique

Si le récit et les interprétations (toute particulièrement celle de Charlotte Gainsbourg, de Rachel McAdams et de Marie-Josée Croze) restent sobres et retenues, Un meilleur temps viendra avance aussi au rythme d’une musique hypnotique composée par Alexandre Desplat. Plus finement encore, c’est aux peintures à la fois crépusculaires et lumineuses de l’artiste américain Andrew Wyeth qu’il rend hommage.

Une beauté classique, certes, mais qui ne manque ni de grâce, ni de profondeur et qui révèle de façon rare l’éclat de Montréal, où le film a été tourné.

Un meilleur temps viendra, sur ICI Télé, le dimanche 6, à 0 h 28

La bande-annonce (source : YouTube)