L’archive du mois : vive les films d’horreur!

Le mois d’octobre est en général le moment parfait pour faire le point sur le cinéma d’horreur. Les listes pullulent, et chacun et chacune peut y aller de son moment d’effroi préféré sur grand écran. Dieu sait qu’ils sont nombreux, et mémorables…

Et si le film d’horreur n’a cessé d’évoluer au fil du temps (et d’enregistrer les grandes angoisses collectives, tantôt politiques, tantôt sociales, tantôt écologiques, étant un genre particulièrement doué pour le symbolisme et la métaphore), quelques titres restent des classiques. Ainsi, en 2002, la chroniqueuse Maryse Roberge dévoilait à un Paul Houde hilare un palmarès des cinq meilleurs (pires?) films d’horreur dans l’émission Tous les matins.

Et nul doute à avoir, même 20 ans plus tard, Carrie, Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13, L’exorciste et Halloween restent bel et bien des monuments de ce cinéma indémodable. Quant à la mention spéciale de la chroniqueuse, on vous laisse juges!