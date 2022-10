Mon ami Dino: le vrai du faux

Tout le monde se souvient de l’inoubliable mafieux qu’il interprétait dans la série Omertà. Mais à 72 ans, au moment où Mon ami Dino le dépeint, Dino Tavarone est malade.

Et tandis que le cinéaste Jimmy Larouche le suit pour faire un documentaire sur sa vie, les examens et visites médicales s’enchaînent et l’acteur se confie de plus en plus ouvertement – parfois en compagnie de ses proches, dont Michel Côté – sur sa vie mouvementée (notamment à propos de son passage en prison et de la reconnaissance tardive de sa fille).