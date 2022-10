La forme de l’eau: le meilleur du cinéma à l’ancienne

En 2017, après des films remarqués (L’échine du diable, Hellboy, Le labyrinthe de Pan…), le cinéaste mexicain a réalisé La forme de l’eau, un film ayant mis tout le monde d’accord, du Festival de Venise – qui lui a remis son Lion d’or – aux Oscars (il y a remporté les statuettes des meilleurs film, réalisateur, décor et musique) en passant par le public et la critique.

Voilà un succès rare pour un film de genre, mais surtout une consécration pour un grand spectacle au sens noble du terme, avec cœur qui bat fort et poésie visuelle de chaque instant.

La forme de l'eau, de Guillermo del Toro Photo : 20th Century Fox

Une histoire d’amour… singulière

En pleine guerre froide, Elisa, une femme de ménage muette, travaille dans un laboratoire militaro-scientifique secret. Un jour, elle découvre que l’endroit sert aussi à cacher une étrange créature aquatique, convoitée autant par le peuple américain que par les Soviétiques. La belle et la bête? En quelque sorte, oui…

La forme de l'eau, de Guillermo del Toro Photo : 20th Century Fox

Un film fantastique, au sens premier du terme

Oui, bien sûr, Guillermo del Toro travaille depuis toujours les codes du cinéma fantastique, d’horreur et de science-fiction.

Or, cette fois, son fantastique, c’est aussi ailleurs qu’il le puise : dans sa façon d’être une œuvre de cinéma complète, à l’ancienne, comptant sur absolument tous ses éléments pour faire revivre le plus beau et le plus candide, c’est-à-dire le pouvoir d’enchantement et d’émerveillement unique du septième art.

La forme de l'eau, de Guillermo del Toro Photo : 20th Century Fox

Tim Burton, Steven Spielberg et Amélie Poulain

Oui, ce sont bien des noms qui viennent en tête en regardant La forme de l’eau. Comme Burton, del Toro a inventé un monde gothico-fantastique en assumant références et clins d’œil aux séries B et Z d’antan (La créature du lac et les films d’espionnage des années 50). De Spielberg, il semble avoir retenu les ressorts narratifs d’E.T. en organisant la rencontre entre deux marginaux, isolés, que le reste du monde ne comprend pas.

Et enfin, comme Amélie Poulain, son héroïne est fleur bleue, découvrant le monde au premier degré en écarquillant ses grands yeux au son de mélodies accrocheuses, et dans un univers aux couleurs chaudes et pimpantes.

La forme de l'eau, de Guillermo del Toro Photo : 20th Century Fox

Familier, peut-être, mais singulier

La forme de l’eau peut bien évoquer d’autres films, il n’en reste pas moins unique. Notamment par sa façon de se transformer naturellement en véritable leçon de mise en scène. Harmonie des couleurs; équilibre des formes et des volumes quasi parfait; cadrages entraînants; Sally Hawkins, d’une expressivité rare, filmée comme une actrice du cinéma muet :

tout est splendide, mais tout se met surtout au service des émotions, du récit, des personnages.

La forme de l’eau, sur ICI Télé, dimanche 30 octobre, à 23 h 25.

La bande-annonce (source : YouTube)