Les 12 travaux d’Imelda : en famille!  

Elle était aigrie, en colère, plein de regrets, comme un jus puant qui macère longtemps et qui sort tout croche! Mais elle avait aussi un très grand cœur, elle était très attachante. C’est ce paradoxe qui était si intéressant. Martin Villeneuve

En 2012, il réalisait Mars et Avril, fable de science-fiction au budget restreint, qui l’amènera à présenter un TED Talk intitulé Comment j’ai réalisé un film impossible. Cette fois, si les contraintes financières sont toujours là, c’est de sa grand-mère irascible et haute en couleur – et de sa famille - qu’il a tiré un film (et qu’il interprète!), après lui avoir consacré plusieurs courts métrages. Oui, Martin Villeneuve a bel et bien un parcours singulier dont nous avons eu envie de mieux connaître les contours.

« Je serais fier d’être perçu comme quelqu’un qui fait du cinéma unique et différent, qui ne ressemble à rien d’autre », précise-t-il .

Le cinéaste Martin Villeneuve Photo : Yann Dandois

Le premier court métrage Imelda date de 2013 et avait été conçu pour faire rire votre famille. Comment en arrive-t-on à un long métrage des années plus tard?

Martin Villeneuve : En réalité, le succès du premier court m’a un peu pris par surprise : il avait été fait sans prétention avec les moyens du bord et quelques amis. L’idée, c’était de rendre hommage à ma grand-mère décédée un an plus tôt, à 101 ans. Comme sa maison allait être vendue, mes amis qui savaient que je l’imitais ont eu l’idée de tourner un film, dans sa maison, avec ses vraies robes et une perruque!

Quand je l’ai montré à Noël, ça a été un gros succès au sein de ma famille! Et ils m’ont incité à le montrer à d’autres personnes pour voir si le rire était communicatif. Danny Lennon, de Prends ça court, l’a aimé et au bout du compte, on s’est retrouvés avec 100 000 vues sur le site de la Fabrique culturelle et des prix dans différents festivals.

Et de fil en aiguille, j’ai fait la suite, Imelda 2 et 3, où Robert Lepage et Ginette Reno donnaient la réplique à Imelda, toujours dans cette idée d’essayer des choses. Ça a encore mieux marché et durant la pandémie, et Danny Lennon, encore lui, m’a encouragé à réaliser la suite et à raconter cette saga en huit épisodes. En 2021, les acteurs et actrices – Michel Barrette, Anne-Marie Cadieux, Yves Jacques, Antoine Bertrand, Lynda Beaulieu, etc. – étaient disponibles, les conditions se sont prêtées à ce que ça se fasse. Et une fois la matière réunie pour faire huit chapitres, Danny estimait qu’on en avait assez pour un long métrage. Maison 4:3, la compagnie de distribution qui avait montré les courts, s’est montrée réceptive, et voilà.

Les douze travaux d'Imelda, de Martin Villeneuve Photo : Maison 4:3

C’est votre deuxième film réalisé sans grand budget. Est-ce que vous voyez ces contraintes comme un moteur à votre créativité?

M.V. : C’était l’objet de mon TED Talk: les contraintes stimulent les solutions créatives, et c’est toujours vrai! Pour Imelda, il a vraiment fallu composer avec les moyens du bord, ce qui au final a été bénéfique.

Oui, c’est très difficile de tourner sans moyens, mais on en tire une liberté créative totale en plus d’avoir la disponibilité d’acteurs, qu’autrement on n’aurait sûrement pas pu réunir ni se payer, et le luxe du temps.

Entre chaque bloc de tournage, je pouvais réfléchir à ce qui venait d’être tourné, essayer de faire avancer le récit. Construire mon histoire au fur et à mesure a été très libérateur. Il arrivait que je finisse d’écrire la veille du tournage, beaucoup de choses ont été improvisées, ce qu’on permet de moins en moins aux acteurs, alors qu’ils y prennent beaucoup de plaisir. Tout le monde a travaillé bénévolement, alors il fallait que ce soit agréable! Il y avait une énergie contagieuse, et on a tous senti que le projet voulait vivre.

Les douze travaux d'Imelda, de Martin Villeneuve Photo : Maison 4:3

Vous interprétez Imelda avec beaucoup d’humour: comment avez-vous trouvé la distance pour ne pas tomber dans la caricature?

M.V. : C’est la recherche.

J’ai passé plusieurs années à fouiller sa vie, par ses écrits, mes souvenirs ou ce que d’autres m’ont raconté, et j’ai découvert plein de choses. Ça a été une expérience transformatrice pour moi de découvrir ses différentes facettes, autant dans ses côtés lumineux que d’ombre, qui ont constamment informé ma façon de l’interpréter.

Et puis, une imitation qui se transforme en interprétation, ça passe aussi par l’écriture, ce qui m’a vraiment permis de m’imprégner. Enfin, le ton était important. Je voulais quelque chose de naturaliste, mais c’est aussi un personnage excentrique, plus haut que nature. Donc, en contraste, les autres personnages sont plus dramatiques et réalistes, afin que le jeu d’Imelda devienne plus drôle, tout en essayant de rester le plus fidèle possible à ce qu’elle aurait dit ou fait, dans la vraie vie. La vraie Imelda n’était jamais très loin!

Les douze travaux d'Imelda, de Martin Villeneuve Photo : YANICK MACDONALD PHOTOGRAPHE

Est-ce que faire ce film vous a fait découvrir quelque chose sur vous et votre famille?

M.V. : Ce serait réducteur de dire que c’était une thérapie familiale, mais il y avait quelque chose de ça! Pour ceux qui connaissent, ce serait quelque chose de l’ordre des constellations familiales où l'on projette sur d’autres des conflits familiaux non résolus pour parvenir à une forme de guérison. Très certainement, dans la démarche du film, certaines choses ont été brassées, réparées. Et oui, bien sûr, ça a aussi fait réagir ma famille, parfois positivement, parfois non. Au départ, par exemple, mes parents étaient plus curieux, inquiets, mais plus les années passaient, plus ils sont devenus complices de l’affaire.

Mais c’était important pour moi que ma famille participe au projet. On se rend compte aussi que quand on tend la main aux ancêtres, on prépare l’avenir. Ça permet de léguer un bagage plus léger, notamment à mon fils.

Les 12 travaux d’Imelda, en salle à partir du 28 octobre.

La bande-annonce (source: YouTube)