Mad Dog Labine : bienvenue dans le Pontiac

L’automne, dans Mad Dog Labine, ne sera pas celui des cartes postales de certains films publicisant le rouge des feuilles pour mieux se transformer en dépliants touristiques. Non.

Ici, l’automne sera mouillé, sale, le ciel toujours plombé et les nuages sur le point d’éclater. Et ce ne sera pas le seul pas de côté de ce film diablement malin, drôlement attachant.

Première réalisation de Jonathan Beaulieu-Cyr et Renaud Lessard, Mad Dog Labine n’est pas un film porté par sa distribution ou par une campagne de promotion assurant les hourras. Pas plus qu’il n’explore un Montréal rutilant ou une campagne bucolique. Au contraire. Les acteurs et actrices ont peu d’expérience, on estime son budget à 150 000 dollars, et le décor est davantage celui des grandes combines et des petites misères. Mais c’est ce qui renforce l’impression d’avoir découvert un trésor, comme un secret à partager. Le Festival du nouveau cinéma et les Rendez-vous Québec Cinéma ne se sont pas trompés, l’ayant chacun primé.

Le Pontiac en automne, donc. Dans un village particulièrement isolé où règnent souvent l’ennui et la monotonie. C’est là que, alors que les hommes sont partis à la chasse, deux jeunes adolescentes gagnent à la loterie. Mais il y a un hic. Elles sont mineures et ne peuvent encaisser l’argent toutes seules.

Sur cette idée relativement simple mais futée, les deux cinéastes s’aventurent alors sur le chemin de la docu-fiction, convoquant autant le western que le pur cinéma direct et assurant le voyage par la grâce d’un montage particulièrement fluide.

Mais surtout, ils trouvent un ton. Un ton singulier et tendre, drôle aussi – où se lisent notamment l’amitié, le territoire et la débrouillardise –, porté par ces deux jeunes femmes au naturel saisissant : Ève-Marie Martin et Zoé Audet. Deux jeunes femmes qu’on espère revoir bien vite.

