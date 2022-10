De vrais mensonges: vaudeville contemporain

Si en 2017 Pierre Salvadori réalisait En liberté!, une comédie aussi brillante que rafraîchissante, c’est dès 2010, dans De vrais mensonges, qu’il posait les jalons de son style : un doux mélange de rires et de sentiments.

C’est le but d’Émilie! Propriétaire d’un salon de coiffure en province, elle s’occupe de sa mère déprimée, quittée par son mari parti voir ailleurs s’il pouvait retrouver sa jeunesse. Alors lorsqu’Émilie reçoit une lettre d’amour anonyme, elle n’hésite pas une seconde à la donner à sa mère : voilà ce qui lui remontera le moral.

Et comme dans toute bonne comédie sophistiquée, ce geste simple et bienveillant sera le premier pas sur un chemin de quiproquos et de dégâts inattendus