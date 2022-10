Melissa McCarthy, et ces  interprètes comiques qui nous font pleurer

Faire rire… l’ambition est belle et noble. Mais souvent, elle cantonne les interprètes dans un type de rôle. Une actrice ou un acteur associé au monde de la comédie y reste (trop) souvent confiné. Heureusement, il existe des cinéastes qui savent voir plus loin que le bout de leur nez pour leur offrir des rôles d’une vraie densité dramatique. Nous en avons retenu cinq qui prouvent qu’il est toujours gagnant de faire preuve d’imagination.

Pourras-tu me pardonner un jour ?, de Marielle Heller Photo : Fox Searchlight

Sobriété et émotion avec Melissa McCarthy, dans Pourras-tu me pardonner un jour? (Can You Ever Forgive Me?, de Marielle Heller, 2019)

Il y a longtemps, Lee Israel a eu du succès. Mais aujourd’hui, l’autrice vit seule et endettée, jusqu’à ce qu’elle réalise qu’elle a un don : celui de savoir reproduire à la perfection le style d’auteurs célèbres. Pourquoi ne pas en tirer profit en écrivant de fausses correspondances que des collectionneurs payeront des fortunes? Adapté d’une histoire vraie, le film sobre et mélancolique offre encore une vraie belle surprise :

celle de constater le talent de Melissa McCarthy, foncièrement émouvante en femme perdue et dépassée par sa propre tromperie, alors que le cinéma l’avait jusqu’ici cantonnée aux rôles comiques, pour ne pas dire grotesques.

Ivre d'amour, de Paul Thomas Anderson. Photo : Columbia Pictures

Décalage et mélancolie avec Adam Sandler dans Ivre d’amour (Punch-Drunk Love, de Paul Thomas Anderson, 2002)

Quelque part entre une référence à Jacques Tati et une autre aux grandes comédies musicales, le génial Paul Thomas Anderson (Phantom Thread) crée un écrin romantique en 2002 pour… Adam Sandler, en lui écrivant sur mesure ce rôle de célibataire dépressif et malhabile dont la vie va changer après un concours organisé par une marque de puddings et sa rencontre avec deux blondes.

Surprenant? C’est le moins qu’on puisse dire, tant l’acteur, plus connu pour la lourdeur de ses gags bas de gamme, révèle un talent inouï pour le malaise, le doux-dingue, la bizarrerie tristounette, le décalage en technicolor.

Tchao Pantin, de Claude Berri Photo : Les films Séville

Violence et larmes avec Coluche dans Tchao Pantin (Claude Berri, 1983)

En 1983, lorsque Claude Berri adapte un roman d’Alain Page et confie à la star de l’humour hexagonal, Coluche, ce rôle de pompiste de nuit dont un ami et protégé est assassiné, il ne se doute pas que la rencontre entre la force comique de l'acteur et l’épaisseur tragique du récit fera tant d’étincelles.

Lauréat logique du César du meilleur acteur cette année-là, Coluche dévoile une intensité et une profondeur insoupçonnées jusque-là et fait vibrer les cordes sensibles dans toutes les chaumières.

Une prestation inoubliable et qui s’est même transformée en cliché : celui voulant que tout acteur comique finisse par faire son Tchao Pantin.

I Smile Back, d'Adam Salky Photo : Broad Green Pictures

Dépression et densité avec Sarah Silverman dans I Smile Back (Adam Salky, 2015)

En 2015, le film réalisé par Adam Salky est à peine sorti sur les écrans. Il faut dire que tel qu’en lui-même, il ne fait pas partie de ces œuvres mémorables. Mais, et c’est pour cela qu’il faut tout de même, si possible, y jeter un coup d’œil, il reste en mémoire grâce à l’étonnante Sarah Silverman.

Connue pour ses monologues comiques corrosifs et son humour sans foi ni loi, la comédienne s’y révèle très touchante, à nue, dans ce rôle de mère au foyer nantie qui noie son mal-être dans l’alcool, la drogue et le sexe.

Présente dans chaque plan de cette descente aux enfers, l’interprétant sans fard, Silverman témoigne d’une densité et d’une sensibilité aussi inattendue que réellement bouleversante.

Le cercle rouge, de Jean-Pierre Melville Photo : Sony Pictures

Humilité et lassitude avec Bourvil dans Le cercle rouge (Jean-Pierre Melville, 1970)

Avant-dernier film du génial inventeur du film noir à la française, Jean-Pierre Melville, Le cercle rouge sera aussi le dernier de Bourvil, mort quelque temps après la fin du tournage. C’est comme un dernier hommage rendu à ce génie de la comédie, une dernière fenêtre ouverte sur l’étendue de son talent, entre humilité populaire et lassitude tragique. Dans Le cercle rouge, il joue l’inoubliable commissaire Mattei, qui tente d’empêcher un trio de malfrats (Alain Delon, Gian Maria Volonte et Yves Montand) de commettre le vol du siècle.

Un polar d’une pureté extraordinaire, d’une intensité folle, porté par des acteurs littéralement au sommet de leur art. Bourvil, tout particulièrement.

Pourras-tu me pardonner un jour?, sur ICI Télé le dimanche 16, à 23 h 25.

La bande-annonce (source : YouTube)