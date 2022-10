Falcon Lake : la première fois très assurée de Charlotte Le Bon

Le film me ressemble beaucoup, j’ai un côté sombre que j’embrasse et que j’aime Charlotte Le Bon

Un adolescent de 13 ans (Joseph Engel, d’une grande justesse) part en vacances dans les Laurentides avec ses parents. Là-bas, la fille d’une amie de sa mère, 16 ans (Sara Montpetit), lui tombe rapidement dans l’œil. Mais entre ses émois, le lac et leurs histoires de fantôme que les deux jouent à se raconter, son trouble n’en devient que plus lancinant. Un énième récit d’initiation en campagne? Oui et non. Car Charlotte Le Bon instille à son film une atmosphère aux relents gothiques et une vision du désir liée au danger et à l’effroi ( oui, je suis en plein dans le pur Éros et Tanathos , dit-elle en riant) qui hantent longtemps après son visionnement.

Nous avons rencontré la réalisatrice.

La réalisatrice Charlotte Le Bon sur le tournage de son film Falcon Lake. Photo : Sphere Films

Vous êtes née à Montréal, mais avez fait carrière en France où on vous a surtout découverte comme actrice. Pourquoi le retour au Québec, aux racines, pour ce premier film?

Charlotte Le Bon : J’avais d’abord un désir de filmer les paysages québécois, mais je crois que j’avais aussi besoin de quelque chose pour me rassurer. Plusieurs choses m’ont d’ailleurs rassurée avec ce projet : le fait de partir d’une adaptation [celle de la BD romanesque de Bastien Vivès, Une sœur] et d’en transposer le récit, qui se passait en Bretagne, dans un décor qui m’est familier.

Les lacs, les forêts, c’était le théâtre de mon adolescence, alors que je ne connais rien du bord de la mer. Et puis je trouve que la mer, ça a quelque chose de joyeux, de vivant, mais avec les lacs, on flirte avec une forme de morbidité, c’est stagnant, noir…

Ce sont des paysages qui me touchent et je savais que j’allais être capable de les filmer, je les connais par cœur.

Falcon Lake été présenté en première mondiale à Cannes au mois de mai. Photo : Fournie par Charlotte Le Bon

Vous aviez réalisé un court métrage en 2017, mais c’est votre premier long. D’où vient le désir de faire du cinéma?

C. L. B. : Ça s’est fait graduellement. Je viens des arts visuels, j’ai toujours voulu raconter des histoires à travers les images. Mais le métier d’actrice m’est un peu tombé dessus. J’ai décidé de surfer sur cette vague-là pendant 10 ans, en tournant beaucoup, ce qui m’a permis d’observer les choses.

Mais il y avait chez moi un sentiment de frustration aussi par rapport aux rôles qu’on me proposait; on me mettait dans la case de la jeune fille pétillante alors que je pensais que j’avais autre chose à offrir. J’étais souvent peu satisfaite du travail qui était fait, je ne comprenais pas les choix, les directions qu’on m’imposait.

À un moment, je me suis dit que j’étais capable de le faire! L’envie était là et maintenant, je peux dire que c’est un métier coup de cœur. Ce n’était pas un caprice, c’est ce que je veux faire!

Image tirée du film « Falcon Lake » où on voit Joseph Engel et Sara Montpetit Photo : Cinéfrance

Vos partis pris esthétiques, avec cette utilisation du 16 mm, ce côté rétro, sont très puissants…

C. L. B. : Pour la pellicule, c’était une évidence. Mon court métrage était déjà en Super 16, mais surtout, je voulais qu’on ait le sentiment de voir un souvenir, comme si quelqu’un se remémorait une histoire. D’ailleurs, tous mes souvenirs de cinéma, mes premiers chocs esthétiques sont liés à des films tournés en pellicule. Et puis, j’ai le sentiment que tous les progrès qu’on fait avec le numérique, c’est pour qu’il ressemble à de la pellicule!

Falcon Lake est aussi un film sur la sensualité, le désir, et la pellicule amène vraiment quelque chose d’inimitable par rapport aux peaux, à la lumière, aux couleurs, aux textures.

J’ai encore voulu un format 1:37 qui ressemble beaucoup au format des photos imprimées que j’avais, enfant, et qui induit l’idée de resserrer le cadre autour de deux personnages qui vivent une intimité forcée, tout en ouvrant un peu les plans sur les paysages.

Charlotte Le Bon dit avoir eu un « coup de foudre » pour l'acteur Joseph Engel. Photo : Quinzaine des réalisateurs

Vous avez dit que le film partait aussi de souvenirs de votre adolescence, de vos premières pulsions. Avez-vous transposé celles-ci vers un personnage masculin sans différenciation?

C. L. B. : Quand j’étais jeune, je comprenais mal mes premières pulsions, je ne savais pas très bien ce qui arrivait; ça me faisait peur et même un peu honte, même si j’ai grandi dans un environnement très ouvert. Mais le regard des garçons qui changeait sur moi, par exemple, m’intimidait énormément. C’est ce qui me touchait dans le personnage joué par Sara : elle est désirée par plusieurs garçons plus âgés, mais ce qu’elle veut, c’est quelqu’un avec qui trouver une relation de confiance, pouvoir s’ouvrir. Après, je pense qu’on se ressemble beaucoup, les garçons et les filles, sur ces questions! Adolescente, j’avais beaucoup d’amis garçons, et ils me parlaient de leurs amours et de leurs copines de la même façon que mes amies filles.

Et puis, il y avait peut-être aussi l’envie de dépeindre d’une autre façon la virilité que je trouve mal mise en scène en général, de manière froide ou stéréotypée. Je crois vraiment que quand on tombe en amour, on est tous et toutes très très similaires!

Falcon Lake, de Charlotte Le Bon Photo : Sphere Films

On voit une affiche de Psycho, d’Hitchcock, dans la chambre du chalet, l'atmosphère évoque le romantisme et le gothisme…Pouvez-vous parler de vos inspirations?

C. L. B. : J’adore la façon d’Hitchcock de laisser beaucoup d’indices dans ses films, et je me suis amusée à le faire aussi. Mais sinon, je me suis inspirée de Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino, dont la mise en scène pudique, avec cette caméra qu’on oublie presque, m’avait beaucoup plu. J’ai aussi beaucoup aimé l’ambiance de My Summer of Love, de Pawel Pawlikowski, et la liberté et le naturel des acteurs et actrices dans American Honey, d’Andrea Arnold – il y a aussi beaucoup d’improvisation dans mon film!

Et pour le côté étrange, j’étais très inspirée par Take Shelter, de Jeff Nichols, où durant tout le film, on se demande si tout est vrai ou est imaginé par le personnage, et par A Ghost Story, de David Lowery, pour ce côté poétique, doux et mélancolique.

Falcon Lake, de Charlotte Le Bon, en salle à partir du 14 octobre.

La bande-annonce (source : YouTube)