Garçon chiffon : quand la jalousie isole

Que celui ou celle qui n’a pas entièrement craqué pour Nicolas Maury, génial interprète de l’assistant Hervé dans la série Appelez mon agent, nous jette la première pierre. Devant l’immense capital de sympathie du comédien, impossible de ne pas être au moins curieux de sa première réalisation, dans laquelle il joue, en plus, le rôle principal. Preuve de son immense pouvoir d’attraction, on retrouvera dans cette première fiction Isabelle Huppert… dans le rôle d’une simple passante!

Adoubé par le Festival de Cannes en 2020, Garçon chiffon ose pourtant se balader sur des terres beaucoup plus sombres et mélancoliques que le naturel comique de Maury aurait pu le laisser présumer.

Car son garçon, prénommé Jérémie, est miné tant par sa carrière de comédien au point mort que par sa vie sentimentale qu’il ruine à grands coups de crises de jalousie. Car Jérémie a beau être doux, charismatique et lunaire, grave et léger en même temps, il est aussi un pro du chantage émotionnel, épuisant pour ceux et celles qui l’entourent. Rien d’étonnant à ce qu’il cite cette phrase de Shakespeare : « Je me nourris du poison que je sécrète ».

Garçon chiffon, de Nicolas Maury Photo : Axia Films

Au bout du rouleau, il n’a plus qu’une solution : rentrer dans le Limousin, chez sa mère, celle-là même qui le surnomme Chiffon et à qui la toujours impeccable Nathalie Baye prête ses traits. Et on pourra bien trouver, à raison, que la seule tristesse du garçon reste un enjeu narratif limité, Garçon chiffon n’en reste pas moins un film singulier, pétri d’émotions et de pathétisme.

Car c’est peut-être ce qui séduit le plus dans ce petit film où les relations humaines équivalent souvent à des coups de couteau : Nicolas Maury ne se ménage pas.

Et s’il a avoué dans quelques entrevues que cette histoire de jalousie obsessionnelle n’était pas loin d’être autobiographique, et qu’il en profite aussi pour dévoiler les dessous les moins reluisants du merveilleux monde du cinéma, il fait surtout de son Jérémie un être fantaisiste et attachant, mais aussi tragique, grotesque, aux limites du détestable. Un être complexe et contradictoire, à l’image du film qui refuse avec bonheur de se laisser enfermer dans une petite case.

