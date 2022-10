Mon ami Dino et quelques autres pépites du faux documentaire

Le filmage, les décors et la lumière naturelle, les personnages : tout a l’air parfaitement vrai, comme dans un documentaire. Ce n’est toutefois que pour mieux nous mystifier, car dans le faux documentaire, si tout a l’air vrai, en général, rien ne l’est! On fait le tour de cinq de ces films joueurs, dont le cinéma québécois raffole.

Mon ami Dino, de Jimmy Larouche (2016)

Tout le monde connaît Dino Tavarone, inoubliable mafieux dans Omerta. À 72 ans, aujourd’hui, il est malade et devant la caméra de Jimmy Larouche; il se confie, revenant sur son passage en prison ou la reconnaissance tardive de sa fille. Pour mieux nous égarer, Larouche mélange alors documentaire traditionnel (entrevues en mode têtes parlantes, extraits d’archives…) et cinéma direct, mais surtout, il construit un film émouvant autour de la personnalité plus grande que nature de Tavarone.

Ultra-charismatique, noble et bourru, il est celui qui nous ferait avaler n’importe quelle contrefaçon.

Petit Pow! Pow! Noël, de Robert Morin (2005)

C’est Noël. Un homme, armé d’une caméra et d’une seringue, entre dans un centre hospitalier de soins de longue durée. Il cherche son père, muet et grabataire, pour le faire souffrir et peut-être même l’achever.

Les dialogues sont cinglants. L’ambiance et certaines scènes, incroyablement dérangeantes. Surtout, ce qui vient nous chatouiller le plus, c’est que le fils, odieux, est joué par Robert Morin, et le père, sans défense… par son propre père. De quoi repousser les limites de la fiction et du réel encore plus loin.

Rechercher Victor Pellerin, de Sophie Deraspe (2006)

Mais où est passé Victor Pellerin? Depuis 15 ans, le monde artistique est sans nouvelle de ce peintre génial, qui a disparu en brûlant toutes ses toiles. Pour son premier film, Sophie Deraspe menait l’enquête, auprès de ses proches et de personnalités du monde de l’art.

Mais qui dit vrai? Quelle version de la vérité est la plus crédible? Et Victor Pellerin, a-t-il vraiment existé?

Les ficelles sont tirées de main de maître par la jeune cinéaste, qui nous rappelle qu’en art, la vérité est toujours dans l’œil de celui qui regarde!

Jimmywork, de Simon Sauvé (2004)

Singulier et passé un peu trop inaperçu, Jimmywork mérite pourtant qu’on y porte attention. Premier et seul film réalisé par Simon Sauvé à ce jour, il suit les délires de Jimmy, un cinquantenaire paumé, ivrogne et crasseux, qui ment à tour de bras pour se réinventer une vie. Cependant, le jeu qu’il entreprend (se faire passer pour un grand producteur américain) se révèle rapidement bien plus dangereux qu’il l’imagine.

Quant à nous, nous sommes pris dans les filets d’un film qui mêle portrait cru de la misère humaine, road-movie étrange et film noir passionnant!

Daytona, du collectif Amerika Orkestra (2005)

On ne sait toujours pas qui composait ce mystérieux collectif de créateurs (sauf pour Martin Fournier qui, depuis, a coréalisé les magnifiques documentaires Manoir et Dehors, Serge Dehors) qui, en 2004, jetait ce pavé dans la mare d’un cinéma trop lisse et trop gentil.

Faux documentaire, mais vraie plongée dans le monde trash et triste des semaines de relâche, Daytona suit de jeunes Québécois en vadrouille en Floride, dévorés par leurs rêves américains qui les pousseront au bord du précipice.

Une pépite qui joue à merveille des limites du vrai et du faux.

