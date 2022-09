3 bonnes raisons de voir ou de revoir La voie de perdition

En 2002, Sam Mendes, futur réalisateur d’un des meilleurs James Bond (Skyfall), n’a encore qu’un film à son actif. Mais quel film! Après American Beauty, comment le jeune réalisateur allait-il pouvoir encore nous surprendre? En revenant aux bases avec La voie de perdition, un film de gangsters à l’ancienne, réunissant Tom Hanks, Paul Newman (dans son dernier rôle), Daniel Craig (tiens, tiens) et Jude Law. Attention les yeux!

Nous sommes dans les années 30, près de Chicago. Michael Sullivan est l’homme de main d’un parrain de la pègre irlandaise. Lorsque Michael Jr, 12 ans, surprend les activités de son père qu’il idolâtre, le fils du caïd est convaincu que la meilleure façon de s’assurer de son silence est d’assassiner la famille Sullivan. Le meurtre de la mère et celui du fils cadet laisseront le père et le fils seuls face à leurs destins.

Chaque élément balise une visite guidée en bonne et due forme de ce genre, qui n’est pas devenu classique pour rien!

Comme au cœur des plus grands chefs-d’œuvre du genre, La voie de perdition sort les gros canons thématiques et les met en valeur par sa mise en scène aussi sereine que maîtrisée.

Trahison, honneur, protection, loyauté, responsabilité : tous les grands sentiments humains semblent s’être donné rendez-vous le long du récit, qui bien évidemment creuse et fouine plus encore du côté de la paternité et de la filiation.

Pour un film de 2002 qui s’aventure du côté d’un genre devenu mythique au cours des années 30-40, ça semble effectivement logique.

Comme tous les films qui nous plongent dans le passé, la crainte était grande de voir une prouesse stylistique sans grande âme. Il n’en est rien.

Car tant Sam Mendes, qui ici préfère (et heureusement) les symboles et la poésie à l’étalage, que ses interprètes, sobres et intenses, semblent creuser un peu plus à chaque séquence pour atteindre le cœur même des personnages, prouvant bien que même derrière les chapeaux et imperméables des gangsters se cache un petit cœur qui bat.