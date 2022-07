Embrasse-moi comme tu m’aimes : du Forcier pur jus

Bar salon, L’eau chaude, l’eau frette, Le vent du Wyoming, Je me souviens, Embrasse-moi comme tu m’aimes… Tous ces films signés André Forcier ont une singularité indéniable chevillée au corps.

Toutefois, ils forment tous ensemble une œuvre d’une rare cohérence, car s’ils ne ressemblent à rien d’autre, rien ne ressemble à un film de Forcier comme un autre film de Forcier!

Tâchons de mieux comprendre quelques-uns de leurs traits distinctifs.

Embrasse-moi comme tu m'aimes d'André Forcier Photo : Laurent Guerin

Des univers populaires

C’est dans le Montréal de 1940 que nous plonge Embrasse-moi comme tu m’aimes, un Montréal de bric et de broc, dont le côté reconstitution en carton-pâte est parfaitement assumé, notamment par la photo très lumineuse de Daniel Jobin.

C’est un Montréal de quartiers populaires aussi, comme Forcier l’a toujours montré dans ses films célébrant une sorte de fantaisie du banal et du quotidien épatante, qui transforme les lieux les plus anodins en théâtre d’une urbanité particulièrement inventive.

Embrasse-moi comme tu m'aimes d'André Forcier Photo : Filmoption International

Des personnages fantasques

Une jeune fille infirme amoureuse de son frère, une famille tyrannisée par un père alcoolique, un ténor et son coach italien, un curé au comportement peu sacré…

Comme toujours chez Forcier, les personnages sont hauts en couleur, c’est le moins que l’on puisse dire, mais s’ils le sont, c’est toujours pour exalter une poésie, une folie et une inventivité qui court-circuitent toute caricature.

Il n’y a bien que chez Forcier qu’une vamp vénéneuse peut autant flirter avec la folie sans jamais devenir un cliché.

Embrasse-moi comme tu m'aimes d'André Forcier Photo : Laurent Guerin

De la générosité de tous bords tous côtés

C’est peut-être ce qui frappe le plus devant un film de Forcier : l’amour débordant que le cinéaste porte à ses personnages et à ses acteurs (fidèles et nombreux, comme dans Embrasse-moi comme tu m’aimes, où l’on retrouve entre autres Juliette Gosselin, Emile Schneider, Céline Bonnier, Réal Bossé, Antoine Bertrand, Roy Dupuis, Patrick Drolet…).

Cet amour sincère déborde du cadre et parvient à rendre ces univers de cabossés fantasques incroyablement attachants.

Embrasse-moi comme tu m’aimes, sur ICI Télé, lundi 11 juillet, à 9 h.

La bande-annonce (source : YouTube)