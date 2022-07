Le Post, et ces films qui font honneur au journalisme

On dit souvent qu’il est le quatrième pouvoir. Mais au cours des années, le regard collectif sur le journalisme, notamment américain, a aussi été parasité par le concept de fausses nouvelles et un manque de confiance généralisé de la population envers sa pratique.

Heureusement, le cinéma, surtout quand il raconte de vraies histoires, peut nous aider à retrouver la foi!

Le Post, de Steven Spielberg Photo : Fox Searchlight

À la fin des années 60, face au tout-puissant New York Times, le Washington Post a du mal à asseoir sa crédibilité au niveau national. Jusqu’à ce que les Pentagon Papers tombent entre les mains du rédacteur en chef du journal et de sa directrice (première femme à exercer cette fonction). Mais cette dernière peut-elle prendre le risque de publier les conclusions de ce rapport d’analyse qui prouvent que les États-Unis ont sciemment organisé la guerre du Vietnam?

Motivé, on le sent, par l’idée de dépeindre la noblesse et la dignité inhérentes au métier de journaliste, Steven Spielberg flirte avec la grandiloquence pour mieux, au fond, parler de l’indépendance des médias, sujet dont l’actualité n’est plus à prouver.

Évidemment, la présence des Rolls-Royce Tom Hanks et Meryl Streep aide à faire de ce film à l’ancienne une œuvre exemplaire et émouvante.

Spotlight, de Tom McCarthy Photo : First Look Media

Oscar – plutôt inattendu – du meilleur film, Spotlight revient, avec sobriété et retenue, sur un événement particulièrement traumatique : le scandale des prêtres pédophiles protégés par l’Église catholique près de Boston durant les années 70.

Une protection que l’enquête du Boston Globe a fait voler en éclats des années plus tard (et qui a valu à l’équipe le prix Pulitzer). C’est à ce travail qui a duré une année, précis, minutieux et rigoureux, que rend hommage le film, alignant certes les stars (Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams), mais ne cédant jamais aux sirènes du sensationnalisme ou du racolage. Comme l’idée du journalisme modèle qu’il entend défendre.

Révélations, de Michael Mann Photo : Mann/Roth Production

Révélations (The Insider), de Michael Mann (2000)

Si bien sûr le cinéma américain a quelques modèles d’une rare puissance dans sa façon d’évoquer le journalisme d’enquête (Les hommes du président, pour ne citer que lui, mériterait sa place dans tous les cours d’enseignement du journalisme), le film de Michael Mann a cette façon assez unique de l’envisager comme une arme d’une efficacité redoutable. Car au cœur de ce film, c’est un scandale assez particulier qu’il s’agit de faire éclater : celui des effets réels du tabac sur la santé, cachés par l’industrie, mais révélés par Lowell Bergman (Al Pacino), journaliste de l’émission 60 Minutes, et un scientifique (Russel Crowe) employé par un fabricant de cigarettes.

Secrets, trahisons, manipulations : l’enquête, quasi policière, sert aussi – surtout – à Michael Mann à exposer avec beaucoup de finesse comment les idéaux sont parfois difficilement conciliables avec la réalité, et comment être un être humain droit et juste n’est vraiment pas aussi facile que le montrent… les autres films!

