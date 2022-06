Un ciel radieux: l’apaisement au-delà de la mort

A priori, tout les oppose. Ils ne se connaissent pas et n’ont d’ailleurs aucune raison de se rencontrer. Vincent est un père de famille, salarié dans une compagnie d’assurances qui le pousse à l’épuisement, et Léo, un jeune homme rebelle aimant la moto et profitant du cadre de vie confortable offert par ses parents aisés. Et puis un soir, Vincent, trop fatigué pour voir clair, renverse Léo avec sa voiture et est tué dans l’accident. Pourtant, à l’hôpital, il a bien l’impression d’être encore là lorsqu’il se réveille dans le corps de Léo.

Transfert de personnalités, deuil, fantastique : les avenues d’Un ciel radieux auraient pu laisser présager un drame un rien boursouflé, cachant sous des effets sensationnels un récit farfelu. Il n’en est rien, tellement que, au contraire, on finit par avoir envie d'adhérer à de telles croyances magiques.

Car les événements surnaturels de ce film servent principalement non pas à nous épater ou à nous faire sursauter, mais plutôt à nous faire plonger, le cœur et la tête en premier, dans une histoire touchante de réconciliation et d’apaisement au-delà de la mort.

Un ciel radieux, de Nicolas Boukhrief Photo : Arte

C’est que Nicolas Boukhrief a choisi, en adaptant le manga de Jiro Taniguchi, une voie aussi efficace qu’élégante : celle de la sobriété. Plans composés en quelques lignes géométriques, clarté des compositions, image légèrement blanche, à la limite d’être fantomatique, musique synthétique inquiétante sur décors d’une quotidienneté absolue :

c’est dans la simplicité qu’il puise de quoi construire ce récit à la fois évident et profond, mystérieux et prenant, évoquant autant la difficile reconstruction après un accident que la pression économique du monde du travail sur certains.

Sans cris, sans larmes et sans effets, mis à part quelques rares surimpressions bien pensées, Un ciel radieux séduit aussi par la présence solide et énigmatique de ses acteurs : Dimitri Storoge, touchant en bloc taiseux rongé par l’angoisse, et Léo Legrand, récompensé pour son double rôle de jeune homme hanté au Festival de La Rochelle. Deux acteurs au tempérament plus minéral qu’explosif qui viennent tous deux donner une profondeur salutaire à ce téléfilm réalisé pour la chaîne franco-allemande Arte.

Une production qui n’a rien à envier, ni en d’atmosphère ni en précision, aux films de science-fiction les plus aboutis.

Un extrait (source : YouTube):