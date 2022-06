Les heures, de Stephen Daldry: l’émotion en triple

En plus d’être adapté du magnifique roman de Michael Cunningham, gagnant du prix Pulitzer en 1999, Les heures, réalisé par Stephen Daldry en 2003, a également le mérite de réunir trois des meilleures actrices de notre temps : Nicole Kidman, Julianne Moore et Meryl Streep. Et ce n’est pas tout!

Les heures, de Stephen Daldry Photo : Paramount Pictures

L'ombre sublime et tragique de Virginia Woolf

L’autrice est au cœur même de l’idée de Les heures, qui réussit – enfin – à montrer comment l’influence des écrits d’une grande écrivaine peut se perpétuer au fil des années. Et le film la creuse ainsi : en 1921, Virginia Woolf ne supporte plus son mal de vivre et se suicide. En 1951, Laura Brown ne se sent plus capable de gérer sa vie de femme et de mère au foyer. En 2001, Clarissa Brown, en apparence comblée, semble également au bord du précipice.

Trois destins fêlés reliés entre eux par le roman écrit par la première, Mrs Dalloway (dont le premier titre provisoire était... Les heures!).

Les heures, de Stephen Daldry Photo : Paramount Pictures

Le défi de la construction

Impossible à nier, Les heures jongle avec une construction temporelle ardue. Mais la réalisation de Stephen Daldry relève ce défi avec intelligence (notamment en harmonisant les couleurs des tenues portées par ces trois femmes) et parvient à trouver un fil rouge aussi intemporel que puissant.

Car le but du film est clair : analyser la culpabilité féminine à travers les âges. Dieu sait que le sujet est inépuisable et intemporel…

Les heures Photo : Paramount Pictures

Trois actrices au meilleur de leur forme

Si le sujet qu’elle détaille passionne, cette construction ample et ambitieuse laisse également à ses actrices, notamment à Nicole Kidman (dont l’interprétation fine et retenue de Virginia Woolf méritait amplement son Oscar), tout le soin de déployer leur talent.

Inutile de préciser qu’entre Meryl Streep, Julianne Moore et Kidman, ce talent est particulièrement vaste.

Mieux encore, ce sont elles qui, tantôt subtiles, tantôt tout en puissance, nous permettent de mieux comprendre le mal-être social, sentimental et sexuel de ces trois femmes.

Les heures, sur ICI Télé le 3 juillet, à 0 h 20.

La bande-annonce (source : YouTube)