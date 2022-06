5 fois Joaquin Phoenix

Enfant acteur élevé par des parents nomades et adeptes d’une secte, Joaquin Phoenix n’a pas tardé à s’imposer dans le paysage du cinéma mondial comme un acteur prêt à tout, surtout à plonger dans des rôles particulièrement désaxés, d’abord en second plan, puis rapidement comme interprète principal. On en a retenu cinq; un choix déchirant, qui nous a fait entre autres omettre son interprétation hantée de l’homme en noir dans Walk the Line, oscarisée dans Joker, métaréflexive dans I’m Still Here, ou encore son rôle d’écrivain public futuriste dans Her.

L'homme irrationnel, de Woody Allen Photo : Sabrina Lantos

Professeur de philosophie dans L’homme irrationnel (Woody Allen, 2015)

Dopé aux grands questionnements typiques de l’œuvre allenienne – et dostoïevskienne! (l’Homme est-il réellement libre? Quels choix peut-il faire? La conscience est-elle soluble dans la morale?) –,

L’homme irrationnel offre surtout à Phoenix le type de rôle dans lequel il excelle : celui d’un professeur de philosophie alcoolique et nihiliste, aux écrits marquants et à la réputation sulfureuse; un homme au bout du rouleau qui reprendra du poil de la bête en découvrant la criminalité.

Tout cela face à une Emma Stone en étudiante proprette et brillante. Du sur-mesure pour l’acteur, qui n’est jamais aussi bon que lorsqu’il doit sonder les tréfonds les moins reluisants de l’âme humaine.

Gladiator, de Ridley Scott Photo : TVA Films

L’empereur Commode dans Gladiator (Ridley Scott, 2000)

Mais pourquoi est-il aussi méchant? Lorsque le grand public médusé découvre Joaquin Phoenix dans une superproduction, c’est sous les traits de Commode, l’odieux empereur jaloux du brave et gentil Maximus (le général devenu esclave qu’interprète Russell Crowe).

Un monstre, un vrai, à qui Phoenix a voulu donner encore plus de puissance en prenant du poids pour le rôle, et dont s’inspirera le jeune Jack Gleeson pour jouer son affreux petit Joffrey dans Game of Thrones.

Un rôle évidemment marquant, qui vaudra au terrifiant Joaquin Phoenix sa toute première nomination aux Oscar.

We own the night de James Gray Photo : Anne Joyce

Patron de boîte de nuit dans La nuit nous appartient (James Gray, 2007)

C’est une véritable histoire d’amour entre le réalisateur new-yorkais et l’acteur qui se concrétise dans ce film majeur, bien que leur relation ait commencé avec The Yards, en 2000, et qu’elle se soit poursuivie avec Two Lovers et The Immigrant. Bien conscient du magnétisme effrayant de Phoenix, Gray offre en effet à ce dernier le rôle génial et ambigu d’un patron de boîte de nuit dans les années 80 pris entre l’arbre (la mafia russe qui étend ses tentacules sur le monde de la nuit) et l’écorce (son frère et son père sont policiers).

Loyauté, trahisons, violence : Gray emmène Phoenix vers la tragédie la plus noire, ce qui lui va évidemment à merveille.

The Master, de Paul Thomas Anderson Photo : Les films Séville

Vétéran dans The Master (Paul Thomas Anderson, 2012)

Dans l’Amérique des années 50, alors que l’ambiance est à la consommation et à l’euphorie factice, un homme détonne. C’est Freddie, un soldat revenu complètement détruit du Pacifique et qui sombre dans un alcoolisme ne faisant qu’accentuer ses crises violentes. C’est jusqu’à ce qu’il rencontre Dodd, un homme charismatique et étrange qui dirige une sorte de secte dans la plus grande des paranoïas.

Se transférant la charge de « qui a l’égo le plus imposant et le moins sain de la troupe » à tour de rôle, Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman livrent une performance-combat qui laissera le spectateur haletant et leur aura à tous les deux grandie à jamais.

Des performances que l’on qualifiera facilement de chef-d’œuvres.

Joaquin Phoenix dans You Were Never Really Here, de Lynn Ramsey Photo : Entract Films / Alison Cohen Rosa

Psychopathe à marteau dans You Were Never Really Here (Lynne Ramsay, 2017)

Le film de l’Écossaise Lynne Ramsay a (enfin) valu le prix d’interprétation masculine du Festival de Cannes à Phoenix. Un prix indiscutable tant l’acteur porte ce film sensitif et violent en y incarnant Joe, un homme à la psyché particulièrement troublée, engagé pour retrouver la fille disparue d’un sénateur. Ce qu’il fera, à grands coups de marteau...

Silhouette alourdie, visage mangé par une barbe touffue, Phoenix laisse éclater toute la souffrance de cet homme perdu en la contenant dans sa présence hypnotique et terrifiante.

La preuve définitive qu’il n’est assurément pas un acteur comme les autres.

