Starbuck : au nom du père

Sous le pseudonyme de Starbuck, David Wozniak a donné du sperme. Beaucoup de sperme. Du genre à permettre que 533 femmes soient inséminées. Aujourd’hui, 142 de ses enfants réclament le droit de rencontrer leur cher papa… au moment même où il s’apprête à devenir père. Le lit est fait pour que Ken Scott, aidé au scénario par Martin Petit et par l’immense capital sympathie de Patrick Huard dans le rôle de Starbuck, dessine les contours d’une comédie particulièrement originale.

Oui, originale, car même si le thème de la paternité semble faire partie intégrante de l’ADN de notre production nationale, Starbuck se distingue du lot.

Par sa mise en scène d’abord. Refusant de céder à la complaisance d’une réalisation convenue ne servant qu’à faire passer un message, Scott y peaufine direction photo, aux reflets un peu sales, texturés, et cadrages pour laisser ses personnages réellement occuper le champ, à distance, errant dans une belle profondeur, en chair et en dimensions.

Starbuck, de Ken Scott Photo : Les Films Séville Inc.

Puis, il y a aussi ce ton. Cette valse douce-amère entre « les enfants, quelle plaie » et plus on est de fous, plus on rit . Cette légèreté joliment délicate qui ne calibre pas la comédie. Ces dialogues, parfois répétitifs, mais qui ne cherchent pas le punch comique et préfèrent ménager leurs effets. Ce léger décalage, encore, faisant du football, et non du hockey, l’intérêt premier de ce fils d’immigrés polonais, comme pour rappeler en filigrane que la religion nationale n’est pas si monothéiste que l’on pense.

Et enfin, ce personnage de Starbuck, étrange croisement entre Gaston Lagaffe, Forrest Gump et un raté lâche et pathétique, rendu formidablement attachant grâce au jeu sensible et nuancé de Patrick Huard.

Équilibrant légèreté et profondeur, comédie et émotion, porté par des acteurs et actrices dont la chimie est évidente (en particulier entre Huard et Antoine Bertrand), réfléchissant avec finesse à ce que peut bien vouloir dire être père aujourd’hui, Starbuck redonne ses lettres de noblesse à l’idée même de comédie populaire, pour notre plus grand bonheur.

La bande-annonce (source : YouTube)