Montréal la blanche: la vraie force de la diversité

Notre trésor de la semaine n’aura peut-être jamais aussi bien porté son nom, car Montréal la blanche est bel et bien un bijou. Il fait partie de ceux qui ne brillent pas plus spectaculairement que les autres, mais dont l’éclat, même des années plus tard, n’a absolument pas terni.

La force de ce film de Bachir Bensaddek, qu’il adaptait de sa propre pièce de théâtre documentaire et où luisent l’énergie et le naturel saisissants de justesse de Karina Aktouf et de Rabah Aït Ouyahia, n’est pas le choc, ni l’ostentation, ni les cris. Elle est plutôt dans la douceur, la pudeur et l’intelligence du film. Elle est dans les 1001 choses qui se trament lors d’une rencontre, que l’on ne dit pas nécessairement, mais qui se comprennent aisément tout de même. Et c’est bien ce qui se passera, ce soir de Noël qui tombe en plein mois de ramadan, dans un taxi, entre le chauffeur et une femme à la recherche de son ex-mari et de sa fille.

C’est l’histoire d’une rencontre, une vraie, humaine et riche, contradictoire, complexe et fascinante.

Montréal la blanche, de Bachir Bensaddek Photo : K-Films Amérique

On évitera habilement de se perdre dans les codes bébêtes de la comédie romantique pour mieux s’éloigner de tout rapport de séduction ou de domination, et s’enrichir plutôt d’un rapport au réel aussi précis que magnifique.

Un troisième personnage arrive vite dans le décor. C’est Montréal, observée avec sobriété et élégance à travers les vitres de ce taxi, comme une ville vivante, que les cinéastes québécois ont rarement su ou voulu montrer, et où les valeurs de partage, d’échange, d’ouverture à l’autre sont en outre non plus désirées, mais véritablement incarnées, heureusement sans angélisme.

Si les images peuvent parfois sembler évidentes (des musiciens arabes jouent des chansons de Noël, des clients québécois échangent des desserts avec le chauffeur de taxi, etc.), elles n’en restent pas moins d’un symbolisme puissant et réconfortant.

Autre chose résonne encore bien fort de ce film singulier. À l’heure où les problématiques de l’intégration sont plus que jamais au cœur de l’actualité, sans que personne ne semble réellement savoir quoi en faire, Montréal la blanche, ni pensum sociologique ni programme politique réducteur, opte pour un point de vue de l’intérieur qui, organiquement, permet alors à de multiples thèmes et pistes de réflexion de s’ouvrir. Sans jamais asséner de réponses, le film va faire se croiser les visions de ces deux personnages vulnérables et attachants, et simplement poser des questions : comment assumer son héritage, que faire de ses racines lorsque l’on vient d’ailleurs, qu’est-ce qu’implique recommencer sa vie, comment vivre sa religion de façon moderne tout en respectant les traditions, comment peuvent se dessiner les relations hommes/femmes, etc.?

Attentif et sensible, généreux et ouvert, Montréal la blanche démontre tangiblement que cette diversité des regards, régulièrement appelée de vœux pieux, n’est pas qu’un objectif gouvernemental bien-pensant. Elle est ce qui nous ouvre les yeux sur notre réalité. Elle est ce qui nous aide à mieux comprendre notre monde. Elle est une richesse, en plus d’être à la source de très jolis films qui restent longtemps en tête.

La bande-annonce (source : YouTube).