La femme de mon frère : ce qu’ose Monia Chokri

Sofia a 35 ans. Et alors que la soutenance de sa thèse en philosophie politique devrait lui ouvrir toutes les portes, voilà qu’elle débouche plutôt sur… rien du tout. Enceinte, sans travail et sans grande perspective, elle vit chez son frère qui, pour en ajouter une couche, tombe amoureux de la gynécologue de Sofia.

Prix coup de cœur Un certain regard au Festival de Cannes – ce qui n’est pas rien –, La femme de mon frère n’est pas qu’une entrée en matière réussie pour Monia Chokri, cinéaste. Il est aussi un film dans lequel elle ose. Voyons quoi, exactement.

La femme de mon frère, de Monia Chokri Photo : Les films Séville

Oser la comédie existentielle

Un premier film est toujours un moment particulier dans la vie d’un ou une cinéaste. A fortiori quand celle-ci est une actrice. Le cliché voudrait d’ailleurs que le film en question soit un drame, centré sur les performances de ses interprètes.

Mais Monia Chokri – grand bien lui en a pris – a plutôt osé faire un pas de côté et s’aventurer du côté d’une comédie autour d’un personnage féminin névrosé,

une femme attachante sans être forcément aimable, qui génère un humour dopé au malaise, physique, intellectuelle et acide (références rigolotes à Foucault incluses, fallait oser!).

La femme de mon frère, de Monia Chokri Photo : Les films Séville

Oser trouver sa propre voix

Ce qui séduit tant dans La femme de mon frère, c’est bien le sentiment d’entendre une autrice développer sa propre voix, son propre ton. Et Chokri le fait par deux choses : une réappropriation des codes traditionnels associés aux hommes et aux femmes (c’est le père qui sera hystérique, la fille qui ne rappellera pas après une nuit d’amour, l’avortement qui ne sera pas un nœud dramatique…) et une mise en scène volontairement rétro parfaitement délicieuse.

Car qui ose utiliser de la pop allemande des années 60 ne peut qu’avoir le plaisir de ses spectateurs et spectatrices à cœur.

La femme de mon frère, de Monia Chokri Photo : Les films Séville

Oser Anne-Elizabeth Bossé

La comédienne, bien sûr, avait déjà imposé son talent et son originalité sur grand écran (Laurence Anyways, Félix et Meira, La passion d’Augustine…). Mais il fallait bien tout le flair de Chokri pour comprendre que cette grande tige brune avait l’étoffe d’une (anti)héroïne.

Dans le rôle de Sofia, elle est irrésistible et a enfin l’espace pour déployer son énergie décalée.

La femme de mon frère, sur ICI Télé, le vendredi 17 juin, à 20 h.

La bande-annonce (source : YouTube)