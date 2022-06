Arsenault & fils : assumer le rêve du cinéma du genre

Ça fait longtemps que je dis que Dolan nous a déniaisés; il nous a donné l’envie de nous permettre des choses. On avait besoin de ça. Vallée et Villeneuve par leur ambition aussi. On a le droit de rêver, ce qu’on avait peut-être moins avant. Rafaël Ouellet

Depuis, il a réalisé les séries Blue Moon et Fatale-Station. Mais Rafaël Ouellet n’avait pas réalisé de film pour le cinéma depuis 2014 (Gurov et Anna). C’est désormais chose réparée avec Arsenault & fils, récit tendu et criminel organisé autour d’une famille tenant un garage dans un petit village du Bas-du-Fleuve et arrondissant grassement les fins de mois en braconnant; une famille qui fonctionne à l’instinct, décrite par Ouellet à l’aide d’une citation de Réjean Ducharme qui ouvre le film : « Seuls les chats ne baissent pas les yeux quand ils ont fait du mal ». Entre polar et western, le cinéaste y fait preuve d’une ampleur et d’une profondeur à mille lieues du cliché des films de cuisine!

Nous avons rencontré Rafaël Ouellet.

Arsenault et fils, de Rafaël Ouellet Photo : Sphere Films

Vous travaillez à ce film depuis 2010. Maintenant qu’il est fini, dans quel état d’esprit êtes-vous?

Rafaël Ouellet : Vraiment fier. Moi, en tout cas, je ne me suis pas déçu. Je réalise que, heureusement, je n’ai pas tourné la première version! Le film n’aurait pas été mauvais, mais là, j’ai pu aller au bout de quelque chose, plonger dans le cinéma qui m’a nourri toute ma vie, qui m’a influencé. Je l’avais peut-être un peu délaissé quand j’ai commencé, parce que l’échelle des moyens qui étaient à ma disposition ne me permettait pas de rêver à ça. La mode de l’époque m’attirait également, le Dogme m’a mis au monde, mais aussi parce que je me disais : Ça, je suis capable de le faire .

Et puis, en avançant, je me suis demandé : « Mais pourquoi je ne le ferais pas, moi aussi, mon Parrain? » (rires) J’exagère, mais je me suis vraiment dit : « Pourquoi je ne pourrais pas avoir des animaux, des véhicules en mouvement, tout ce qui fait partie de mon ADN? » Même si je suis Montréalais et indécrottablement snob, je reste ce gars qui vient d’un petit village; je l’ai en moi.

Et puis me mettre en tête que je pouvais avoir un budget plus conséquent, ça a libéré une partie de l’écriture et de mon cerveau qui se censurait peut-être.

En entrevue, vous avez dit que ce film vous faisait passer à une autre étape. Laquelle?

R.O. : Je crois que ce sera difficile dans le futur de revenir vers un cinéma plus intime, en huis clos, sauf si l’histoire le nécessite. Mais je pense que cette étape, c’est celle de me rapprocher un peu plus d’un cinéma qui me fait vibrer; un cinéma un peu plus commercial; un cinéma qui me fait rêver comme celui de Scorsese, de James Foley, de Michael Mann... Ce cinéma m’a toujours et me fait encore tripper. Il y avait une sorte de plafond de verre qui me retenait.

Parfois, je suis encore pense-petit… Quand j’étais jeune, je voyais des films, mais je ne pensais pas que ça se pouvait qu’un gars comme moi, avec un père camionneur et une mère en comptabilité, puisse faire des films.

Ça s’est décloisonné un peu. Quand j’ai fait Blue Moon, j’ai réalisé que je pouvais entrer dans ces sphères-là; ne plus m’empêcher moi-même. Je n’ai pas d’ambition américaine, ou de monter les marches, mais seulement de pouvoir écrire plus librement et de façon plus connectée à mes influences.

La distribution est impressionnante (Julien Poulin, Micheline Lanctôt, Karine Vanasse, Luc Picard, Pierre-Paul Alain…). Elle s’organise autour de Guillaume Cyr, dans le rôle du frère aîné. Parlez-nous de lui.

R.O. : La première fois que je l’ai vu, j’ai été frappé, parce qu’il a un casting atypique chez nous.

Au tout début du projet, j’avais en tête un géant, un genre d’ours, fort mais très gentil. Et quand j’ai vu Guillaume, ça a fait « tilt »! Il a une telle profondeur, ça me semblait évident.

Et puis il a vieilli avec le personnage, comme moi. C’est un personnage de 38 ans qui habite devant chez sa grand-mère, qui se sent enfin prêt à ouvrir sa maison, mais c’était important pour moi de ne pas le juger. Je voulais aussi une anomalie dans la famille biologique des Arsenault, comme dans Heavy, de James Mangold, je ne m’en cache pas. Ce film, et At Close Range (Comme un chien enragé), de James Foley, ça coule dans mes veines! Ce sont les deux qui m’ont le plus nourri, même inconsciemment.

Avec Arsenault & fils, on peut se demander si, au fond, toute votre œuvre n’est pas hantée par la même question : c’est quoi, être une bonne personne?

R.O. : Absolument. Je me sens là en ce moment.

Il ne suffit pas d’être people-pleaser [de plaire aux gens] pour être une bonne personne, c’est de l’apparence, mais intrinsèquement, c’est quoi, être une bonne personne? Quels sont les sacrifices, les dons de soi qu’il faut faire?

Est-ce qu’il faut obéir à la loi, aux règles, aux décisions collectives pour l’être? Je me questionne aussi beaucoup sur la mission qu’on a, le destin… Je suis un peu surpris, en réalité; je n’y avais pas pensé comme ça, mais c’est vrai.

Arsenault & fils, en salle le 17 juin.

