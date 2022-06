Sage femme : le passionnant face-à face Frot-Deneuve

Une peintre (Séraphine). Puis une écrivaine (Violette). Avec ses deux premiers films, le cinéaste français Martin Provost n’avait fait aucune cachette quant à son amour des personnages féminins forts et porteurs. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, son troisième long métrage, même s’il quitte le registre de l’illustration de destin de figures historiques, fait toujours la place belle à une image de la féminité inspirante et puissante.

Catherine Frot et Catherine Deneuve dans Sage femme, de Martin Provost Photo : MK2 Mile End

Un duel de tempéraments

Plus discrète, Claire, son héroïne cette fois, fait partie des combattantes du quotidien, des piliers du vivre-ensemble que l’on tient pour acquis.

Car Claire est sage-femme. D’une dévotion à son métier inébranlable, au point d’en être elle-même devenue un rien rigide. Et surtout seule.

Jusqu’au jour où débarque dans sa vie Béatrice, son ancienne belle-mère, au tempérament pour le moins déluré et libre.

Catherine Frot dans Sage femme, de Martin Provost Photo : MK2 Mile End

La cigale et la fourmi modernisé

Choc de personnalités, contrastes physiques assumés, perceptions de la vie aux antipodes : ce qui se joue entre ces deux femmes n’est peut-être pas d’une originalité démesurée, mais si cela a fonctionné pour la fable de La cigale et la fourmi, cela peut bien encore marcher dans un cadre plus contemporain.

Et comme Provost a été lui-même sauvé à la naissance par une sage-femme à qui il a voulu rendre hommage, la sincérité qui affleure tout au long du film réussit sans peine à faire mouche.

Catherine Deneuve et Catherine Frot dans Sage femme, de Martin Provost Photo : MK2 Mile End

Deux actrices au sommet

Pour adapter sa recette narrative éprouvée, le cinéaste s’est surtout aidé de deux actrices aussi solides que différentes et complémentaires : Catherine Frot et Catherine Deneuve.

Deux géantes qui chacune nourrit son rôle d’une force et d’une vérité qui n’empêchent jamais l’humilité et qui, surtout, servent un film aux multiples facettes : chronique intime, observation ultra-réaliste du métier de sage-femme et de ses transformations (les moments hospitaliers sont réels, par exemple), portrait de femmes sensible et précis… Sans que jamais Sage femme ne perde de vue son véritable point d’ancrage : la tendresse, la douceur et la générosité qui se cachent parfois derrière les visages les plus sévères.

Sage femme, sur ICI Télé mercredi le 15 juin, à 9 h.

La bande-annonce (source : YouTube)