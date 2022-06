Un prophète, tout simplement un grand film

Si aujourd’hui, le nom de Jacques Audiard (De rouille et d'os) résonne au panthéon des cinéastes en exercice, en 2009, il commençait seulement à circuler. Regarde les hommes tomber, Un héros très discret, Sur mes lèvres, De battre mon cœur s’est arrêté :

son cinéma juste, frontal et poétique à la fois, impressionnait par sa capacité à savoir filmer les hommes, bruts, imparfaits et sensibles, dont les carapaces se fendaient sous nos yeux.

Avec Un prophète, il n’y avait d’un coup plus aucun doute à avoir : Jacques Audiard emportait tout sur son passage.

Un prophète, de Jacques Audiard Photo : why not productions

Devenir un homme… en prison

Malik, veine qui fait palpiter Un prophète, ne fera pas exception dans la lignée des héros audiardiens. C’est le décor qui change.

Condamné à six ans de prison alors qu’il n’a que 19 ans, illettré, Malik va découvrir, effaré, le monde carcéral, ses codes et ses violences. Pourtant, s’il tombe vite sous la coupe d’un groupe de prisonniers corses qui dirige l’endroit, il ne tarde pas à s’affranchir de toute autorité pour imposer lui-même, en silence et discrètement, sa propre loi. L’élève dépasse le maître. L’instinct a parlé.

Un prophète, de Jacques Audiard Photo : why not productions

L’ombre du grand cinéma américain des années 70

Si Jacques Audiard n’a jamais caché son admiration pour le grand cinéma américain des années 70 et ses genres (De battre mon cœur s’est arrêté était ainsi adapté de Mélodie pour un tueur, de James Toback), Un prophète, récompensé d’un grand prix au Festival de Cannes, est peut-être le film qui vient le plus nettement incarner la filiation.

Références aux jeux habités de Robert de Niro ou d’Harvey Keitel, travail sur les ombres et les lumières évoquant Le parrain, fébrilité des cadres toute scorsesienne, absence de jugement moral sur ses personnages rappelant le cinéma d’un Coppola : les ombres des grands sont là. Mais elles n’empèsent rien.

Magnifiquement construit, creusant les psychologies de ses personnages avec soin et précision, malgré quelques rares longueurs, le scénario d’Un prophète s’élève en effet par la grâce d’une mise en scène admirablement maîtrisée. Étouffante, acérée comme un coup de rasoir, rugueuse, profitant d’un éclairage sans artifices, elle vient saisir à la gorge, nous laissant sans cesse sur le qui-vive, nous assénant ses images comme autant de vérités à entendre. Le choc est immense.

Un prophète, de Jacques Audiard Photo : Why Not Productions

Rahim, Arestrup : le duel au sommet

Mais ce film ne serait probablement rien sans les deux acteurs faisant de ce Prophète un véritable coup de maître. Tahar Rahim, d’abord, dans un premier grand rôle, incarnant Malik avec une sorte de sérénité percée d’éclats de sauvagerie saisissants, et Niels Arestrup ensuite, immense comédien de théâtre français, en chef mafieux au charisme glaçant, dont la voix douce et calme vient transformer chaque apparition en moment d’une intensité absolue.

Leur duo, affrontement du feu et de la glace, est de ceux qui font les grands films, de ceux qui font les grands souvenirs de cinéma. Un prophète en est assurément un.

Un prophète, sur ICI Télé le dimanche 12 juin, à 1 h 28.

La bande-annonce (source : YouTube)