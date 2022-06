Pas d’chicane dans ma cabane : faire rimer enfance et bienveillance

J’apprécie toutes sortes de films, mais j’aime particulièrement le cinéma quand il est bienveillant. Ça fait du bien. Sandrine Brodeur-Desrosiers

Justine (formidable Charlotte St-Martin, « la comédienne la plus professionnelle que j’ai rencontrée! Je n’ai jamais vu ça : complicité, assiduité, rigueur! » précise Sandrine Brodeur-Desrosiers) est en sixième année, et elle n’en peut plus que ses parents se chicanent. Sa solution? S’organiser, avec ses camarades, pour pouvoir elle-même demander leur divorce!

Quelque part entre le charme d’un Conte pour tous revisité et la débrouillardise d’un épisode du Club des 5, Sandrine Brodeur-Desrosiers tricote un film à hauteur d’enfants, pardon, de préado, rappelant que leur parole, si elle n’a peut-être pas de valeur juridique, a tous les droits d’être écoutée.

Nous avons rencontré la réalisatrice.

La réalisatrice Sandrine Brodeur-Desrosiers Photo : Radio-Canada/Helen Faradji

En dehors des films d’animation, le film pour enfants est un genre quasi déserté. Qu’est-ce qui vous a poussée à y plonger? Nostalgie, fétichisme…?

Sandrine Brodeur-Desrosiers : C’est une rencontre, en fait. C’est une idée de Maryse Latendresse, ma coscénariste, et dès qu’elle m’en a parlé, immédiatement, nos idées se sont mises à couler, on avait du jus pour en faire une histoire. Ses parents à elle se sont divorcés quand elle était jeune et pour elle, ça a été positif. On ne voulait pas peser le pour et le contre du divorce – n’ayez pas peur, parents! –, mais plutôt parler de communication familiale et des différents modèles familiaux. Je ne voulais pas que ce soit moralisateur, mais qu’il y ait de la nuance et de l’ouverture. Il y a des jeunes qui vivent ça très difficilement, mais on voulait apporter un peu de lumière dans le plus dramatique aussi, sans banaliser non plus.

Et c’est drôle, parce que le soir où Maryse m’a parlé de cette idée, on était à l’INIS [Institut national de l’image et du son] et il y avait une soirée-hommage à André Melançon. On ne pouvait pas ne pas y voir un signe!

On entendait parler ce soir-là de sa bonté, de sa façon de diriger les interprètes, de comment il voyait les films pour les jeunes, et on se disait : Mais personne n’a repris ce flambeau! On s’en est inspiré pour le réactualiser.

Le film s’adresse directement aux jeunes : comment avez-vous procédé pour qu’il sonne juste, qu’il leur parle avec leur langage, leur univers?

S. B.-D. : Dès l’écriture, on a voulu s’appuyer sur beaucoup de recherches. Maryse a deux enfants, on est allées visiter leur école primaire, rencontrer des jeunes, observer leurs réactions quand on parlait de divorce, d’amour. Au moment de préparer la réalisation aussi, j’ai contacté plusieurs jeunes parents de différents milieux pour rencontrer leurs enfants, savoir ce qu’ils et elles aimaient, leur couleur préférée, leur chambre de rêve, leurs passe-temps… Ça s’est poursuivi même au tournage où on laissait les jeunes choisir leurs costumes.

On voulait vraiment faire un film pour eux et elles, et pour ça, il fallait les inclure dans la démarche et que moi, je n’aie pas l’ego de me dire : Je connais tout!

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris chez tous ces jeunes?

S. B.-D. : Leur ouverture! C’est fou! On parlait souvent d’amour ensemble, et un m’a même dit : « Tu sais, ceux et celles qui sont contre les personnes homosexuelles, ce sont eux et elles qu’on intimide aujourd’hui! » Bon, l’intimidation, ce n’est jamais bien, mais c’était une preuve d’une donne qui s’inverse qui m’a donné espoir en l’humanité. Tout comme leur façon de parler d’environnement!

C’était important pour moi qu’on respecte ça dans le film, leurs valeurs, leurs façons de voir le monde, leur esthétique.

On a fait quelques visionnements, et on a vu que le film suscitait aussi des discussions entre les jeunes et leurs parents. Pour moi, c’est le plus beau des cadeaux!

Quel genre de préado étiez-vous et quels films aimiez-vous?

S. B.-D. : J’ai baigné assez rapidement dans le cinéma. Mes parents travaillaient à Radio-Québec, ma mère faisait les costumes de Passe-Partout. Mais je dois dire que dès le début de l’adolescence, j’ai découvert des films qui m’ont marquée, l’univers de Charlie Kaufman par exemple, qui poussaient un peu leur concept au-delà du réalisme. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pour moi, c’était du génie! J’ai beaucoup aimé Bach et Bottine aussi, mais de façon générale, j’aime les films qui amènent un peu plus loin.

J’aurais aimé que Pas d’chicane aille un peu plus loin aussi, un genre de Synecdoche, New York avec enfants, dans le gymnase : une petite ville qui s’organise comme ça, sans les parents! Mais ce n’était pas de la même ampleur (rires).

Pas d’chicane dans ma cabane, en salle le 10 juin.

La bande-annonce (source : YouTube)